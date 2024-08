Zurich (awp) - La Bourse suisse a ouvert en repli jeudi, interrompant le mouvement de rebond qui s'est terminé la veille sur un gain de pas loin de 3%. Les données internationales étaient négatives. A Wall Street, les principaux indices américains ont mis un terme à leurs velléités de reprise dès mercredi soir, clôturant en baisse malgré un début de séance sur les chapeaux de roues. Du côté des principales Bourses asiatiques, le pessimisme avait également gagné les coeurs.

En Suisse, la saison des résultats intermédiaires se poursuivait, avec notamment Sandoz et Zurich Insurance.

A 9h09, le SMI reculait de 0,92% à 11'733,71 points, le SLI lâchait 1,01% à 1895,29 points et le SPI perdait 0,91 à 15'622,54 points. L'ensemble des trente valeurs vedettes reculait.

Zurich Insurance (-3,6%) tenait la lanterne rouge provisoire. L'assureur a affiché une croissance en première partie d'année, parvenant à progresser dans toutes ses lignes de métiers et à limiter l'impact des catastrophes naturelles sur ses comptes. Le résultat d'exploitation (BOP) a progressé de 7% sur un an à 3,99 milliards de dollars, tandis que le bénéfice net attribuable aux actionnaires a quant à lui bondi de 21% à 3,0 milliards.

Sandoz (-2,2%) se classait deuxième plus grand perdant. Le géant des biosimilaires et génériques a engrangé sur les six premiers mois de l'année un chiffre d'affaires de 5,05 milliards de dollars (4,30 milliards de francs suisses), étoffé de 6% sur un an. La direction revoit à la hausse son objectif de croissance pour l'ensemble de l'exercice, sans retoquer sa feuille de route en matière de rentabilité.

Les valeurs technologiques Logitech (-1,7%) et VAT Group (-1,4%) affichaient des pertes supérieures à la moyenne. Celles du luxe, Richemont (-1,2%) et, dans une moindre mesure, Swatch (-0,7%) reculaient également.

Le poids lourds Novartis (-0,9%) tirait les indices vers le bas, tandis que Nestlé (-0,3%) et Roche (porteur: -0,3%, bon de jouissance: -0,4%) résistaient un peu mieux.

Sur le marché élargi, GAM (+6,6%), Kuros (+3,5%), Coltene (+2,8%), CFT (+0,7%) et la BCGE (-0,7%) réagissaient de manière disparate à la présentation de leurs résultats à mi-parcours respectifs.

