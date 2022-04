Bourse Zurich: le rebond se confirme, soutenu par les poids lourds

Zurich (awp) - La Bourse suisse confirmait son regain de forme jeudi, renforçant ses gains à l'approche de la mi-journée grâce aux poids lourds de la cote. Les investisseurs semblaient reléguer les inquiétudes au second plan, faisant fi des dernières minutes de la Fed et de l'évacuation de 1200 personnes dans l'est de l'Ukraine, où la Russie pourrait intensifier son offensive.

Dans ses dernières minutes, la Réserve fédérale américaine (Fed) a confirmé sa volonté de relever les taux plus vite que prévu initialement. Ce rapport "a montré que les responsables de la Fed sont de plus en plus alarmés par la hausse des pressions inflationnistes et sont déterminés à envoyer un message aux marchés leur signifiant qu'ils agiront avec résolution pour l'enrayer", a constaté Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

En Suisse, le taux de chômage a encore reculé au mois de mars, passant à 2,4% en mars, après 2,5% en février et 2,6% en janvier.

Vers 10h55, le Swiss Market Index (SMI) se renforçait de 1,02% à 12'451,35 points et le Swiss Leader Index (SLI) de 0,75% à 1928,20 points. Le Swiss Performance Index (SPI) gonflait de 0,97% à 15'825,96 points. Parmi les valeurs vedettes, 21 progressaient, huit reculaient et ABB était stable.

Roche (+2,0%) et Novartis (+1,7%) portaient l'indice vedette, en l'absence de nouvelles. Troisième poids lourds de la cote, Nestlé s'enrobait de 0,9%. Le géant alimentaire tient son assemblée générale ce jeudi.

Julius Bär (+1,9%) était toujours soutenu par le relèvement de recommandation de Deutsche Bank, qui prône désormais l'achat.

A l'autre extrémité du tableau, Adecco perdait 1,8% après un commentaire négatif de Kepler Cheuvreux, qui recommande de vendre le titre du géant de l'intérim. Straumann (-1,8% ou -24 francs suisses) était traité hors dividende de 6,75 francs suisses. Sonova (-0,7%) perdait également quelques plumes.

Swiss Re (+0,3%) tient ce jeudi sa journée des investisseurs. En préambule de l'événement, le réassureur a confirmé son objectif de rendement des fonds propres de 14% d'ici deux ans, grâce à une plus forte participation aux résultats des activités santé et vie, des marges plus "attrayantes" dans l'assurance dommages et responsabilité civile.

Credit Suisse (+1,0%) a effectué une adaptation de ses données passées pour prendre en compte la réorganisation de ses activités annoncée le 4 novembre 2021. Les nouveaux chiffres historiques ont été publiés et concernent les quatre divisions.

Sur le marché élargi, l'industriel uranais Dätwyler (+5,7%) a annoncé mercredi soir l'acquisition de l'américain QSR, un spécialiste des joints et composants pour connecteurs électriques à base de silicone. L'opération, qui valorise la cible à 625 millions de dollars, doit être finalisée au deuxième trimestre.

Le fabricant de composants pour l'industrie aérospatiale et aéronautique Montana Aerospace (-2,0%) procède à une nouvelle augmentation de capital pour boucler l'acquisition du belge Asco, émettant 4,43 millions de nouvelles actions.

Jungfraubahn (-0,4%) est passé tout proche de l'équilibre en 2021. Le chiffre d'affaires a progressé de 4,1% à la faveur d'un retour à la normal graduel après les restrictions liées à la pandémie de Covid-19.

Softwareone bondissait de 6,1% après une recommandation à l'achat d'UBS.

fr/jh