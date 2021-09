Bourse Zurich: le rebond se poursuit, dans l'attente de l'inflation US

Zurich (awp) - La Bourse suisse est attendue en hausse à l'ouverture mardi, poursuivant le rebond entamé la veille. La Bourse de New York a terminé sur une note contrastée lundi, se cherchant une direction faute d'indicateurs majeurs et de résultats d'entreprises, avec l'inflation en tête.

L'indice phare Dow Jones a mis un terme à une série de cinq séquences consécutives de hausse. "On entre dans cette période un peu étrange, durant laquelle on manque de chiffres", a commenté J.J. Kinahan, responsable de la stratégie de marché chez TD Ameritrade. "C'est une sorte de 'no man's land' de données, donc le marché cherche n'importe quoi pour se mettre en mouvement."

Les investisseurs auront donc les yeux rivés sur les Etats-Unis, qui publieront dans l'après-midi l'indice des prix à la consommation (CPI) pour le mois d'août.

En Suisse, on attend dans la matinée l'indice des prix à la production et à l'importation pour la même période.

A 08h10, le Swiss Market Index (SMI) prenait 0,23% à 12'102,30 points dans le marché avant-Bourse concocté par la banque Julius Bär. Toutes les composantes de l'indice de la place zurichoise étaient drapées de vert.

Julius Bär (+0,2%) a renouvelé son équipe dirigeante pour le marché suisse, nommant deux responsables. Gilles Stuck chapeautera toutes les activités helvétiques de la banque zurichoise, tandis qu'Emmanuel Debons a été placé à la tête du bureau de Genève.

Les bancaires UBS (+0,4%) et Credit Suisse (+0,3%) faisaient mieux que le marché.

Nestlé, Novartis et Roche (+0,2% chacun) suivaient la tendance générale. La multinationale veveysane a été une nouvelle fois épinglée par Greenpeace pour sa consommation de plastique et sa dépendance envers l'industrie pétrochimique.

Sonova (+0,3%) veut dégager une "croissance rentable" ces prochaines années, a affirmé mardi son directeur général (CEO) Arnd Kaldowski en préambule de la journée des investisseurs.

Küne+Nagel se distinguait avec une avancée de 1,8% après l'annonce d'un contrat au Chili avec Siemens.

Sur le marché élargi, Crealogix (pas de cours avant-Bourse) a enregistré une solide hausse des recettes sur son exercice annuel décalé 2020/21.

Valora (+1,8%) a annoncé le rachat pour un montant non précisé de l'allemand Back-Factory. Le spécialiste des collations compte 80 magasins et a généré en 2019 un chiffre d'affaires de 80 millions d'euros. L'acquisition devrait être entièrement auto-financée.

Swiss Steel (non référencé) proposera à ses actionnaires, lors d'une assemblée générale extraordinaire convoquée pour le 6 octobre, d'élire trois nouveaux membres au conseil d'administration.

Flughafen Zurich (+0,2%) a vu le nombre de passagers plus que doubler sur un an à 1,59 million. La fréquentation reste toutefois inférieure à ses niveaux d'avant crise.

