Bourse Zurich: le rebond se poursuit dans l'attente de la Fed

Zurich (awp) - La Bourse suisse s'acheminait mercredi vers une poursuite de la reprise, après les turbulences provoquées par les banques et l'annonce dimanche soir du rachat précipité et quelque peu forcé de Credit Suisse par UBS. Mardi, les principaux indices américains ont terminé en hausse, les investisseurs se montrant confiants avant la réunion du comité de politique monétaire (FOMC) de la Banque centrale américaine (Fed) plus tard dans la soirée.

"Les indices européens devraient ouvrir en légère hausse ce matin dans l'attente de la réunion du FOMC où Jerome Powell se retrouve coincé entre le marteau et l'enclume, le président de la Fed devant faire le choix entre combattre l'inflation et maîtriser les tensions sur le secteur bancaire", indique John Plassard de Mirabaud Banque.

"Pour les actions, une Fed plus souple et des liquidités inattendues sont un soutien à court terme", relève Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote. Elle s'attend donc à une poursuite du rallye pour le S&P500. "Mais les craintes de récession et la récession elle-même pourrait rattraper les investisseurs, peser sur les recettes et les attentes de gains et limiter le potentiel à la hausse", estime-t-elle.

Au Royaume-Uni, l'inflation est repartie à la hausse à 10,4% sur un an en février contre 10,1% en janvier, tirée notamment par les prix de l'alimentation et des vêtements.

A 08h10, le préSMI concocté par Julius Bär s'appréciait de 0,55% à 10'851,89 points, sur un front vert uni.

Roche (+2,0%) affichait les meilleures prédispositions. Le groupe bâlois a noué un partenariat avec son homologue indianien Eli Lilly pour le développement d'un outil de diagnostic destinée à améliorer la détection de la maladie d'Alzheimer à un stade précoce.

Les deux autres poids lourds, Nestlé et Novartis (chacun +0,2%) évoluaient sous la moyenne.

Les bancaires Credit Suisse (+0,8%) et UBS (+0,3%) devraient également ouvrir dans le vert.

ol/lk