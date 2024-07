Zurich (awp) - La Bourse suisse évoluait encore en terrain négatif en fin de matinée jeudi, les investisseurs digérant les nombreux résultats d'entreprises, avant le grand rendez-vous de politique monétaire du jour. La Banque centrale européenne (BCE) devrait laisser ses taux d'intérêt inchangés cet après-midi, mais le choix des mots pourrait bénéficier aux marchés ou au contraire peser sur les actions.

"Tous les regards seront probablement tournés vers la réunion de la BCE prévue cet après-midi, où beaucoup s'attendent à plus de clarté sur la voie que prendront les politiques monétaires dans un avenir proche", a résumé Pierre Veyret d'Activtrades dans un commentaire.

Si le statut quo est escompté, "les investisseurs seront attentifs à la conférence de presse de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, et espèrent recueillir des indices sur l'évolution possible des taux lors des prochaines réunions", a ajouté l'expert, pour qui des "pics de volatilité" sont attendus sur les marchés.

Un propos conciliant de la Française "devrait renforcer considérablement le sentiment du marché à l'égard des actions", quand "des perspectives floues persistantes ou, pire encore, une sémantique belliciste pourraient affecter considérablement l'évolution des prix et aggraver la correction actuelle des actions".

Les exportations suisses ont signé un nouveau record au deuxième trimestre, permettant de dégager un excédent commercial de 12,4 milliards de francs suisses sur trois mois. Les envois de montres helvétiques à l'étranger ont en revanche poursuivi leur baisse en juin, freinés par la faible demande asiatique.

A 011h05, le SMI se délestait de 0,46% à 12'276,20 points, le SLI de 0,22% à 1980,01 points et le SPI de 0,34% à 16'299,28 points. Parmi les trente principales valeurs, vingt avançaient, Swiss Re et Swiss Life faisaient du surplace et huit reculaient.

Les valeurs du luxe faisaient mieux que résister à la mauvaise performance des exportations horlogères. Swatch Group progressait de 2,1% après avoir souffert en Bourse en début de semaine, pénalisé par le manque d'appétit actuel des Chinois pour le luxe, quand son concurrent genevois Richemont avançait de 0,3%. Le biennois se classait en seconde position du classement provisoire, derrière Lonza (+2,6%) et devant SIG (+1,5%).

Zurich Insurance progressait de 0,8%, porté par une recommandation à "equal weight" contre "under weight" de Morgan Stanley.

A l'autre bout, ABB (-5,8%) restait dans les tréfonds du classement, après avoir fait état d'entrées de commandes en recul d'avril à fin juin.

VAT plongeait de 4,6%, en raison notamment d'une légère baisse des ventes sur six mois et malgré la confirmation des objectifs annuels.

Novartis perdait 2%, malgré des résultats en hausse au deuxième trimestre, comblant les attentes et lui permettant de relever son pronostic d'excédent d'exploitation. A l'inverse, les deux autres poids lourds Nestlé et le bon Roche prenaient respectivement 0,3% et 0,5%.

Sur le marché élargi, Medmix s'enfonçait de 6,7% après avoir peiné sur les six premiers mois de l'année et fait part de perspectives moroses.

Rieter perdait 6,2% après avoir largement manqué les attentes du consensus avec sa copie semestrielle.

Parmi les autres publications du jour, Georg Fischer accélérait la cadence, grimpant de presque 6%. SFS s'envolait de 3,8%, tandis que Sulzer prenait 3% après un avertissement positif sur résultats.

