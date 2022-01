Bourse Zurich: le rouge reste de mise à l'approche de la mi-journée

Zurich (awp) - La Bourse suisse restait ancrée dans le rouge vendredi à l'approche de la mi-journée, plombée par les clôtures négatives des marchés nippons un peu plus tôt en matinée et de Wall Street jeudi. A moins d'une semaine d'une très attendue réunion de la Réserve fédérale américaine, la nervosité monte d'un cran sur les marchés, d'importantes échéances sur les options se dessinant aussi.

Sur les marchés européens, les domaines ayant enregistré les plus fortes hausses jeudi figurent parmi les perdants de la dernière séance de la semaine, avec des baisses menées par le secteur minier, les constructeurs automobiles et les actions du secteur des voyages et des loisirs. L'appétit pour le risque est largement diminué et l'humeur prudente des traders reflète l'incertitude mondiale à laquelle les investisseurs sont confrontés, note Pierre Veyret d'Activtrades.

Les politiques monétaires, les résultats inégaux des entreprises, l'impact plus important d'Omicron sur les économies ainsi que les tensions géopolitiques croissantes entre les Etats-Unis et la Russie au sujet de l'Ukraine font chuter le moral des intervenants. Chaque fois qu'un signe de "prudence" est émis, les investisseurs ont tendance à réduire leur exposition aux actifs plus risqués et à rechercher des valeurs refuges plus sûres comme les métaux précieux, les obligations et les devises telles que le yen japonais et le franc, observe M. Veyret.

Sur le front des nouvelles macroéconomiques, les prix à la consommation au Japon (hors produits frais) ont augmenté de 0,5% en décembre sur un an. La hausse reflète notamment le renchérissement de l'énergie, selon des données officielles.

Après avoir ouvert en repli de 1,01%, le SMI restait clairement orienté à la baisse, cédant vers 10h40 0,82% à 12,457,82 points. Le SLI abandonnait de son côté 1,06% à 1991,37 points, alors que l'indicateur élargi SPI fléchissait de 0,83% à 15'793,47 points.

L'ensemble des 30 valeurs phares regroupées dans le SLI cédait du terrain, à l'exception notable du poids lourd Nestlé (+0,2%) et de Swiss Re (10,2%). Le réassureur zurichois tirait profit du relèvement par Société Générale de sa recommandation de conserver à acheter et de l'objectif de cours de 92 à 110 francs suisses. Sur la troisième marche du podium, Swisscom cédait 0,1%.

A l'autre extrémité du classement, Logitech (-3,7%) conservait la lanterne rouge, creusant sa perte à 4,3%, derrière AMS-Osram (-3,2%) et Temenos (-2,9%).

Credit Suisse (-2,4%) s'illustrait une fois de plus parmi les perdants du jour, le Financial Times ayant révélé que l'ex-président de la banque aux deux voiles, António Horta-Osório, s'est aussi rendu à la finale de l'Euro de football à Londres, après avoir assisté le même jour à celle du tournoi de tennis de Wimbledon, en violation des règles britanniques en matière de lutte contre la pandémie.

Autre poids lourd de la cote, Roche se montrait nettement plus résistant que la moyenne (-0,3%), alors que son voisin et concurrent Novartis cédait 1%.

Du côté du marché élargi, Autoneum (+1,9%) se reprenait nettement de sa chute initiale, signant la 2e meilleure performance de la matinée, derrière Blackstone Resources (+4,7%). Le sous-traitant automobile de Winterthour a vu l'an dernier ses revenus se contracter une nouvelle fois, soit de 2,3% à 1,7 milliard de francs suisses.

Autre société à dévoiler des premiers chiffres pour 2021, le spécialiste de la connectivité électrique et optique Huber+Suhner se maintenait à l'équilibre, après avoir enregistré en 2021 un chiffre d'affaires et des entrées de commandes en nette progression, grâce à la performance de ses trois secteurs d'activité.

Habitué des profondeurs du classement, Meyer Burger dégringolait de 5,1%, affichant l'une des plus mauvaises performances de la matinée, juste devant Perfect (-5,3%).

Parmi les gagnants figuraient outre Autoneum, Leclanché (+1,6%) V-Zug (+1,5%) et Hypothekarbank Lenzburg (+1,4%). L'établissement régional argovien, qui exploite notamment la néo-banque Neon, a présenté de solides résultats au titre de l'année 2021, ses revenus progressant de 6,8% et son bénéfice net de 1%.

