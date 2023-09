Zurich (awp) - La Bourse suisse ne parvenait pas à s'extraire de la zone des pertes vendredi à l'approche de la mi-journée, les investisseurs se montrant hésitants. Dès l'entame de la dernière séance de la semaine, le marché manquait sérieusement d'impulsions, le flux de nouvelles d'entreprises demeurant bien léger, alors que la saison des résultats semestriels touche à sa fin.

Les dernières données économiques ont poussé les rendements des Treasuries à la hausse et les valeurs de croissance à la baisse, observe John Plassard de Mirabaud Banque. Le nombre d'Américains ayant déposé une demande d'allocations de chômage a atteint 216'000 au cours de la semaine se terminant le 2 septembre, bien en deçà des attentes du marché qui tablait sur 234'000, marquant ainsi le niveau le plus bas depuis février.

Les données ont renforcé l'étroitesse du marché du travail américain, indiquant une résistance significative au cycle de resserrement agressif de la Réserve fédérale (Fed), alors que les données précédentes indiquaient un léger fléchissement, explique l'expert. Ces chiffres ont aussi dopé le dollar.

La croissance du Japon, troisième puissance économique mondiale, a été revue vendredi en légère baisse pour le deuxième trimestre. Le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 1,2% comparé au premier trimestre en données ajustées des variations saisonnières, contre 1,5% lors d'une première estimation à la mi-août.

L'inflation en Allemagne a poursuivi son lent recul en août, à 6,1% sur un an, mais demeure éloignée de l'objectif de stabilité des prix fixé par la Banque centrale européenne, selon des chiffres définitifs.

En France, la production industrielle a rebondi de 0,8% en juillet (après -0,9% en juin) et celle de la seule industrie manufacturière aussi (+0,7% après -1,1%). Sur un an, la production de mai à juillet est supérieure de 1,5% à celle des mêmes mois de 2022, et la production manufacturière est en hausse de 1,7%. L'Insee note cependant "une forte baisse" dans des branches gourmandes en énergie.

Ce vendredi, les investisseurs examineront encore en détail le taux de chômage au Canada.

Après un repli initial de 0,14%, le SMI remontait quelque peu dans les premiers échanges, avant de se replier plus nettement pour atteindre un plus bas à 10'924,48 points, vers 10h35. Peu avant 11h00, l'indice phare s'affichait à 10'931,40 points, soit un tassement de 0,56%. Le SLI cédait le même temps 0,73% à 1723,70 points, alors que l'indicateur élargi SPI lâchait 0,58% à 14'408,20 points.

Sur les trente valeurs constitutives du Swiss Leader Index, elles n'étaient plus que quatre à gagner du terrain, 25 en perdant, alors que la défensive Swissecom faisait du surplace. En haut de tableau, le bon de participation Lindt (+0,9%) se hissait sur la première marche provisoire du podium, devant SGS (+0,6%), le poids lourd Roche (+0,3%) et Richemont (+0,1%).

Les deux autres plus grosses capitalisations, Nestlé et Novartis reculaient de respectivement 0,2 et 0,8%.

En bas de classement, la lanterne rouge revenait à Straumann (-2,6%), derrière Sonova (-2,4%), ams-Osram (-2,4%) et Sika (-2,2%).

Parmi les quelques informations de la matinée, aucune ne concernant une valeur vedette, Georg Fischer (-2%) a modéré à 28,50 euros par action son offre sur le spécialiste finlandais des canalisations Uponor, contre 28,85 euros jusqu'ici. L'ajustement répond au versement d'un dividende de 35 centimes d'euros aux actionnaires du groupe scandinave, agendé pour le 20 septembre,

Le groupe bancaire EFG International (+1,6%) va concrétiser la semaine prochaine son intention d'acquérir jusqu'à six millions de ses propres actions. Le programme de rachat d'actions annoncé fin juillet débutera ce lundi 11 septembre sur une deuxième ligne de négoce à la Bourse suisse. Les nominatives rachetées au prix du marché seront destinées à la destruction.

Le chimiste allemand Altana débutera le 25 septembre via sa filiale Elantas son offre publique d'achat (OPA) sur l'ensemble du capital-actions de l'industriel zurichois Von Roll (stable), au prix de 86 centimes par titre en espèces. La période de l'offre se terminera le 27 octobre et la transaction devrait être bouclée en novembre.

vj/fr