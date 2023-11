Zurich (awp) - Partie du bon pied mercredi, la Bourse suisse se maintenait dans le vert à l'approche de la mi-journée. Alors que le flux de nouvelles d'entreprises demeurait réduit, les investisseurs eux se focaliseront en ce 1er jour de novembre sur la décision de la banque centrale américaine, la Réserve fédérale (Fed), et plus particulièrement sur le propos de son président Jerome Powell. De l'avis de la plupart des économistes, une pause dans le resserrement monétaire semble acquise.

"Plutôt une pause hawkish ou une pause dovish", s'interroge ainsi dans son commentaire John Plassard, de Mirabaud Banque, en préambule à la réunion du Comité de politique monétaire de la Fed, laquelle débute ce mercredi pour s'achever le lendemain.

Sur le front des informations macroéconomiques, l'activité manufacturière a continué à ralentir en Suisse en octobre et les carnets de commandes offrent peu de perspectives de reprise à court terme, indique l'indice des directeurs d'achat (PMI) publié par UBS et procure.ch. Ce dernier est tombé à 40,6 points en octobre, ce qui représente une baisse de 4,3 points sur un mois et de 14,8 points en glissement annuel. Une évolution sous la barre des 50 points traduit une contraction de l'activité.

En attendant la décision de la Fed, les investisseurs analyseront d'autres indices de directeurs d'achats, notamment aux Etats-Unis.

Après avoir démarré en hausse de 0,60%, le SMI a poursuivi son avance pour atteindre un plus haut de la matinée à 10'480,03 points, avant d'évoluer de manière latérale. Peu après 10h40, l'indice phare du marché progressait de 0,63% à 10'457,01 points. Le SLI prenait en parallèle 0,26% à 1631,84 points, alors que l'indicateur élargi SPI s'étoffait de 0,47% à 13'680,22 points.

Sur les trente valeurs constitutives du Swiss Leader Index (SLI), dix-sept perdaient du terrain, les treize autres en gagnant. En haut de tableau, Sandoz (+1,4%) prenait les devants, à la faveur de l'entame de couverture du titre de la part de la Banque royale du Canada (RBC), laquelle lui associe la recommandation "outperform". UBS (+1,3%) était relégué sur la 2e marche du podium, alors que le poids lourd Novartis (+1,2%) conservait son 3e rang. L'autorité sanitaire américaine FDA a homologué le traitement établi Cosentyx (secukinumab) du géant bâlois pour le traitement de patients atteints d'hidradénite suppurée (HS) moyenne à sévère.

Autre capitalisation essentielle du marché helvétique, le bon Roche (+1,0%) se hissait dans le groupe des principaux gagnants, après avoir chuté la veille de 3%, derrière le réassureur Swiss Re et devant l'assureur Zurich Insurance (+1,0% aussi), accompagné par Nestlé (+0,8%).

La défensive Swisscom prenait 0,3%, alors que le concurrent Sunrise, en mains de l'américain Liberty Global, a modéré entre juillet et fin septembre la contraction de ses recettes observée sur les six premiers mois de l'année. L'érosion des revenus a toutefois pris de l'ampleur dans le segment principal des clients privés de la téléphonie mobile.

Dans les profondeurs du classement, Straumann (-2,7%) prenait l'eau et héritait de la lanterne rouge. Deutsche Bank, Morgan Stanley, Vontobel, JPMorgan et Bernstein, pas moins, ont réduit leur objectif de cours, tout en laissant cependant inchangées leurs recommandations. SIG Group (-2,3%) n'était guère plus à son aise, tout comme Sika (-1,0%), VAT Group (-0,8%) et Kühne + Nagel (-0,8%).

Sur le marché élargi, le géant zurichois des produits à base de cacao et chocolat, Barry Callebaut décollait de 4,3%. Ce dernier a amélioré ses ventes et son bénéfice au cours de son exercice décalé 2022/23 (clos fin août). Les actionnaires auront droit à un dividende très légèrement revu à la hausse.

Parmi la poignée d'autres informations du début de matinée, DKSH (+0,4%) a signé un accord avec le producteur d'adhésifs et matériaux de performance américain Hexion pour la distribution de produits en Indonésie. La collaboration s'étendra aux services d'analyse et de recherche de marché, de promotion, de vente, de logistique et de distribution.

Le spécialiste des produits de luxe Lalique (+4,9%) a fait part de l'acquisition de 75% du domaine viticole bordelais Château Lafaurie-Peyraguey auprès de son actionnaire principal Silvio Denz. Le montant de la transaction de 18 millions de francs suisses sera financé par une augmentation de capital.

