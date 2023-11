Zurich (awp) - La Bourse suisse se maintenait dans le vert mercredi à l'approche de la mi-journée. Après la vive hausse de Wall Street la veille en clôture, les investisseurs semblaient soulagés face au repli de l'inflation aux Etats-Unis, lequel parle en défaveur d'un nouveau resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed), ainsi qu'en Europe.

L'inflation (américaine) en baisse "ne laisse plus aucune chance à une nouvelle hausse des taux de la Fed avant la fin de l'année", observe John Plassard, de Mirabaud Banque. Les paris concernent désormais le prochain pivot de l'institution monétaire américaine, poursuit l'expert. Le renchérissement annuel aux Etats-Unis s'est fixé à 3,2 % en octobre, contre 3,7% en septembre et en août, alors que les économistes anticipaient un taux de 3,3%.

Du côté des informations macroéconomiques, l'économie japonaise a reculé plus fortement que prévu au troisième trimestre. Après deux trimestres de croissance, le produit intérieur brut (PIB) nippon s'est contracté de 0,5% par rapport au trimestre précédent, en données réelles et ajustées des variations saisonnières, alors que les économistes du consensus de l'agence Bloomberg tablaient sur un mini-repli de 0,1%.

L'inflation a fortement reculé en octobre au Royaume-Uni à 4,6% sur un an, contre 6,7% le mois précédent, davantage que les attentes de la Banque d'Angleterre. Le taux de chômage a enregistré une hausse au troisième trimestre, à 7,4% de la population active en France (hors Mayotte), contre 7,2 au deuxième trimestre,

Ce mercredi, les investisseurs se pencheront encore sur les ventes au détail pour le même mois aux Etats-Unis.

Après avoir démarré la séance en progression de 0,16%, le SMI a graduellement étoffé ses gains, atteignant un plus haut de la matinée vers 10h10, avant de fléchir. Vers 10h45, l'indice phare notait à 10'734,92 points, soit une hausse de 0,18%. Le SLI avançait plus franchement, soit de 0,46% à 1705,79 points, alors que l'indicateur élargi SPI gonflait de 0,34% à 14'145,15 points.

Parmi les trente valeurs constitutives du Swiss Leader Index, huit perdaient du terrain, les 22 autres en gagnaient. Alcon (-5,3%) héritait de la lanterne rouge, loin derrière le poids lourd Novartis (-1,6%), VAT Group (-0,6%), Zurich Insurance (-0,6%), Swiss Re (-0,5%) et Holcim (-0,4%).

Le producteur de consommables et de dispositifs chirurgicaux ophtalmiques Alcon n'a certes pas ralenti la cadence au troisième trimestre, enregistrant des ventes et une rentabilité en hausse. Mais la direction a quelque peu ajusté ses objectifs financiers pour l'ensemble de l'année. Les revenus ont crû de 8% sur un an à 2,3 milliards de dollars, alors que le bénéfice par action a bondi de 32% à 0,66 dollar.

Holcim a pour sa part annoncé se désengager en partie de ses activités en Ouganda et en Tanzanie.

Les deux autres plus grosses capitalisations du marché, Roche et Nestlé prenaient quant à elles 0,2 et 0,5%, respectivement. Le géant pharmaceutique bâlois et son partenaire américain Alnylam ont fait état mardi soir de données positives d'une étude de phase II avec le candidat zilebesiran destiné à réduire la pression sanguine.

Plus haut dans le classement, Swatch Group s'envolait de 3,1%, devant Julius Bär (+2,3%) et Straumann (+2,2%). Concurrent de l'horloger biennois dans le très haut de gamme, Richemont (+2,1%) était aussi à la fête, après avoir subi les foudres des investisseurs suite à la publication vendredi passé de sa performance semestrielle, tout comme Sika (+2,0%).

UBS progressait de 1,2%. La Cour de cassation, au sommet de l'ordre judiciaire français, rend mercredi sa décision et le numéro un bancaire helvétique saura si un nouveau procès pourra avoir lieu, après sa condamnation en appel en 2021 pour blanchiment aggravé de fraude fiscale et démarchage bancaire illégal outre-Jura.

Sur le marché élargi, Softwareone grappillait 0,7%. L'entreprise nidwaldienne modère ses ambitions de croissance pour l'année en cours, sans modifier ses objectifs à moyen terme.

Ypsomed bondissait de 1,6%. Le producteur bernois de dispositifs d'injection et de gestion du diabète a plus que comblé sur les six premiers mois de son exercice décalé 2023/24 le manque à gagner résultant d'une cession d'activités outre-Rhin fin 2022, faisait au passage exploser sa rentabilité.

U-Blox (+1,6%) était aussi recherché. Le fabricant de puces de géolocalisation et de communication sans fil a un nouvel actionnaire de référence. Spectrum Entrepreneurial Ownership (SEO), qui a commencé à étoffer sa participation "il y a quelque temps", a franchi mardi le seuil des 5%, devenant ainsi le principal détenteur d'actions de la holding basée à Thalwil.

Wisekey (+2,2%) rentrait quelque peu dans le rang, après avoir décollé de près de 10% dans les premiers échanges, le groupe technologique ayant revu à la hausse ses attentes en termes de chiffres d'affaires pour l'exercice en cours.

vj/lk