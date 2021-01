Bourse Zurich: léger rebond à l'ouverture, Novartis et UBS dans le viseur

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la séance de mardi sur une note légèrement positive. Le SMI des valeurs vedettes s'efforçait défendre le seuil symbolique des 10'900 points, après avoir brièvement refranchi la veille celui des 11'000 points. UBS et Novartis devraient occuper le devant de la scène après la publication de leurs résultats annuels.

La Bourse de New York a conclu en ordre dispersé lundi à l'entame d'une semaine chargée entre résultats d'entreprises et réunion monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).

"Les marchés digèrent des nouvelles favorables concernant la lutte contre le Covid-19 et ses variants après que Moderna a annoncé que son vaccin devrait être efficace contre les mutations du virus venant du Royaume-Uni ou d'Afrique du Sud", ont noté les analystes de Charles Schwab.

La Fed se réunira pour la première fois cette année mardi et mercredi, une semaine après l'arrivée à la Maison Blanche du nouveau président Joe Biden, qui a présenté son programme d'urgence de 1900 milliards de dollars pour soulager la première économie mondiale.

A 09h08, le Swiss Market Index (SMI) grapillait 0,13% à 10'940 points, le Swiss Leader Index (SLI) 0,33% à 1722,09 points et l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) 0,03% à 13'537,75 points. Sur les 30 principales cotations, 24 gagnaient du terrain et six en perdaient.

UBS s'envolait de plus de 3,3% dès les premiers échanges. La banque aux trois clés a dégagé l'année dernière un bénéfice net de 6,63 milliards de dollars, en hausse de plus de moitié, et envisage de verser à ses actionnaires un dividende de 0,37 dollar, contre 0,73 dollar pour 2019.

Credit Suisse (0,7%) et Julius Bär (+0,6%) semblaient profiter des résultats de leur concurrent.

A l'autre extrémité du tableau, Novartis plongeait de plus de 3,3%. Le géant pharmaceutique a vu son chiffre d'affaires s'étoffer de 3% en 2020 à 48,66 milliards de dollars. Le bénéfice net de base s'est quant à lui envolé de 9% à 13,16 milliards. Les actionnaires se verront proposer un dividende agrémenté de 5 centimes à 3,00 francs suisses par action au titre de l'exercice écoulé.

Les deux autres poids lourds Roche (+1,2%) et Nestlé (+0,9%) soutenaient l'indice.

