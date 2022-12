Bourse Zurich: léger rebond attendu à l'ouverture, malgré la macro américaine

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la séance de vendredi sur une note positive, malgré des données préalables plutôt défavorables en provenance d'outre-Atlantique. Wall Street a terminé en forte baisse jeudi, de plus en plus préoccupée par la trajectoire de l'économie américaine en 2023, avec des sociétés sur la défensive et la crainte d'une poursuite du resserrement monétaire de la part de la Réserve fédérale (Fed).

La première économie mondiale a fait état d'une croissance annualisée de 3,2% au troisième trimestre, supérieure aux deux premières estimation, après deux trimestres consécutifs de contraction. L'indice d'inflation PCE a quant à lui enflé de 4,7% sur la même période.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage, également suivies de près par la Fed, se sont établies à 216'000, moins que les 220'000 attendus par la communauté financière, confirmant les signaux d'un marché du travail obstinément tendu.

Ces données laissent à penser que la Fed va rester extrêmement vigilante et qu'un assouplissement n'est pas à l'ordre du jour, estime John Plassard de Mirabaud Banque dans son commentaire. "Cela confirme aussi que le rebond des marchés que nous avons connu en début de semaine n'était qu'un rebond technique", a-t-il ajouté.

A 08h20, le Swiss Market Index (SMI) progressait de 0,30% à 10'807,46 points dans le marché avant-Bourse compilé par la banque Julius Bär. Toutes les composantes de l'indice phare de la place zurichoise arboraient le vert sur la ligne de départ.

Roche (+0,6%) sortait du lot, après avoir obtenu l'approbation de l'Agence américaine du médicament (FDA) pour la mise sur le marché de son anticorps bispécifique Lunsumio (mosunetuzumab-axgb) pour le traitement du lymphome folliculaire récidivant ou réfractaire chez les patients adultes.

Les deux autres poids lourds de la cote Novartis et Nestlé (+0,2% chacun) sous-performaient légèrement le marché.

Un incendie s'est déclaré jeudi sur le chantier du futur siège social de Partners Group (+0,3%) à Baar. "Le montant des dommages ne peut pas encore être évalué, mais il devrait être considérable", selon la police zougoise.

Sur le marché élargi, Landis+Gyr (+0,9%) a gagné un appel d'offres pour la fourniture de 565'600 compteurs électriques à Israel Electric Corporation (IEC), un volume qui pourra être étendu par le client jusqu'à 4,2 millions d'unités.

L'assureur Baloise (pas de cours avant-Bourse) a pris une participation non précisée dans la plateforme française de données sur la mobilité Vianova.

La société immobilière Hiag (pas de cours avant-Bourse) a signé un accord avec le conglomérat industriel Oerlikon (+0,2%) pour construire un centre de production et de distribution ainsi que des bureaux sur le campus Reichhold

Basilea (+1,3%) a indiqué que son partenaire japonais Asahi Kasei Pharma a décroché une autorisation de mise sur le marché pour son antifongique Cresemba (Isavuconazol) pour le traitement de personnes adultes atteintes d'aspergillose, mucormycose et cryptococcose.

Le distributeur d'abonnements et de téléphones mobiles Mobilezone (non référencé) va se lancer sur le marché de l'internet des objets (IoT) avec l'acquisition annoncée jeudi soir du fournisseur d'accès en ligne Digital Republic.

Le conseil d'administration nouvellement constitué de LM Group (non référencé) ne compte pas recourir contre les décisions du Secrétariat d'État à l'économie (Seco), qui avait sommé ses entités suisses de rembourser 28,9 millions de francs suisses de subventions indûment perçues.

VAT (+1,0%) a conclu un accord pour une nouvelle ligne de crédit avec un syndicat de 11 banques dirigé par UBS. La nouvelle facilité de 250 millions de francs suisses sur cinq ans avec option pour une prolongation de deux ans vient remplacer une ligne existante de 300 millions arrivant à échéance en avril 2023.

buc/al