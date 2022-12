Bourse Zurich: léger rebond du SMI à l'ouverture, malgré la macro américaine

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la séance de vendredi sur une note positive, malgré des données préalables plutôt défavorables en provenance d'outre-Atlantique. Le SMI, qui avait clôturé en baisse marquée la veille, avait refranchi la marque des 10'800 points dans les premiers échanges.

Wall Street a terminé en forte baisse jeudi, de plus en plus préoccupée par la trajectoire de l'économie américaine en 2023, avec des sociétés sur la défensive et la crainte d'une poursuite du resserrement monétaire de la part de la Réserve fédérale (Fed).

La première économie mondiale a fait état d'une croissance annualisée de 3,2% au troisième trimestre, supérieure aux deux premières estimation, après deux trimestres consécutifs de contraction. L'indice d'inflation PCE a quant à lui enflé de 4,7% sur la même période.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage, également suivies de près par la Fed, se sont établies à 216'000, moins que les 220'000 attendus par la communauté financière, confirmant les signaux d'un marché du travail obstinément tendu.

Ces données laissent à penser que la Fed va rester extrêmement vigilante et qu'un assouplissement n'est pas à l'ordre du jour, estime John Plassard de Mirabaud Banque. "Cela confirme aussi que le rebond des marchés que nous avons connu en début de semaine n'était qu'un rebond technique", a-t-il ajouté.

A 09h10, le Swiss Market Index (SMI) progressait de 0,27% à 10'803,72 points, alors que le Swiss Leader Index (SLI) cédait 0,56% à 1642,36 points et l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) 0,52% à 13'790,98 points. Sur les 30 principales cotations, 19 avançaient, 10 reculaient et SGS faisait du surplace.

Alcon, Novartis, ABB, UBS et Roche (+0,5% chacun) ferraillaient pour la première place. Le dernier nommé a obtenu l'approbation de l'Agence américaine du médicament (FDA) pour la mise sur le marché de son anticorps bispécifique Lunsumio (mosunetuzumab-axgb) pour le traitement du lymphome folliculaire récidivant ou réfractaire chez les patients adultes.

Le paquebot alimentaire Nestlé (-0,3%) en revanche prenait l'eau, moins toutefois que les valeurs du luxe Richemont (-0,7%) et Swatch (+0,6%), visiblement plombées par la réquisition de produits pharmaceutiques en Chine, où les médicaments de base font défaut face à une vague sans précédent de Covid-19.

Un incendie s'est déclaré jeudi sur le chantier du futur siège social de Partners Group (+0,3%) à Baar. "Le montant des dommages ne peut pas encore être évalué, mais il devrait être considérable", selon la police zougoise.

