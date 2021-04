Bourse Zurich: léger repli pour la première séance de la semaine

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la semaine sur une note légèrement négative. Le SMI, qui avait encore frôlé l'équilibre en tout début de séance, a inscrit son plus bas du jour peu avant 13 heures, avant de reprendre un peu de l'altitude pour se mettre à évoluer latéralement entre 20 et 30 points sous la barre des 11'200 points. Kühne+Nagel a retenu l'attention après ses chiffres trimestriels.

A New York, Wall Street gagnait un peu de terrain au début d'une semaine qui sera riche en résultats d'entreprises.

"Ce matin, les échanges sont plutôt calmes à l'amorce d'une grosse semaine", a commenté JJ Kinahan de TD Ameritrade. "Ce n'est pas très surprenant, car Wall Street a tendance à se baser sur les résultats pour avoir un aperçu du passé récent et sur les perspectives d'entreprises pour anticiper les performances futures."

"Environ un tiers des entreprises du S&P 500 doivent publier leurs bilans cette semaine", a précisé ce spécialiste de la Bourse américaine.

Le SMI a terminé en recul de 0,34% à 11'162,09 points, avec un plus bas à 11'131,19 et un plus haut à 11'201,80. Le SLI a cédé 0,18% à 1811,00 points et le SPI 0,30% à 14'375,30 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 18 ont reculé, 11 avancé et Credit Suisse a fini inchangé.

Julius Bär (+2,0%) précède le bon Schindler (+1,0%) et Partners Group, UBS, Temenos et Swiss Life (chacun +0,9%) sur le podium.

UBS dévoile ses résultats trimestriels mardi. Les analystes du consensus AWP tablent sur un bénéfice de 1,89 milliard de dollars, sur la base des très bons résultats publiés par d'autres grandes banques, américaines en particulier.

Les deux emprunts convertibles émis par Credit Suisse afin de renforcer les fonds propres vont rapporter 1756 millions de francs suisses, a-t-elle expliqué vendredi. Selon plusieurs médias, une fronde d'actionnaires se prépare pour l'assemblée générale de vendredi prochain, afin d'empêcher la réélection de l'administrateur en charge des risques Andreas Gottschling.

Un temps en tête du classement, Kühne+Nagel (-2,6%) a vu son élan initial fondre comme neige au soleil et le titre a même terminé avec la lanterne rouge sur prises de bénéfices, derrière Straumann (-1,7%) et Nestlé, SGS et Roche (chacun -1,0%).

Le groupe de Schindellegi a traversé sans trop d'encombres le début d'année, dégageant des résultats largement supérieurs aux attentes du marché. La direction a cependant mis en garde contre les risques induits par un exercice 2021 "atypique", Covid-19 oblige.

Le géant veveysan a confirmé négocier le rachat du producteur américain de vitamines The Bountiful Company, destiné à renforcer la division Health Science. Aucun montant n'a été avancé jusqu'ici, mais le prix de vente pourrait avoisiner les 5 milliards de francs suisses.

Novartis dévoile aussi ses résultats trimestriels mardi et les analystes tablent sur un chiffre d'affaires de 12,38 milliards de dollars et un bénéfice net de base de 3,45 milliards. Selon ces experts, les changements d'habitudes des patients en raison de la pandémie de Covid-19 risquent de se traduire par une érosion des ventes dans certains segments, à l'image des produits dermatologiques.

ABB (-0,2%) dévoile mardi aussi ses résultats trimestriels définitifs. Le groupe avait dévoilé des données provisoires à mi-avril, avec un chiffre d'affaires à 6,9 milliards de dollars et des entrées de commandes à 7,75 milliards.

Sur le marché élargi, Conzzeta (+0,7%) parachève sa transformation en usineur de tôle spécialisé, avec la cession pour un montant non dévoilé de la marque de vêtements et d'équipements de sports en plein air Mammut. Le repreneur - la société d'investissement britannique Telemos Capital - est pilotée par Philippe Jacobs, accessoirement co-président de la société de participation helvétique portant son patronyme.

Mikron (-2,2%) va fusionner ses quatre filiales suisses, ce qui devrait lui permettre d'enregistrer un gain fiscal unique d'environ 5 millions de francs suisses.

Le laboratoire Addex (-2,5%) a augmenté son capital-actions à 49,27 millions de titres, par l'émission de 9,5 millions de nouvelles actions d'une valeur nominale de 1,00 franc l'unité. Les nouveaux titres, émis à partir du capital autorisé, sont négociables sur SIX Swiss Exchange.

rp/md