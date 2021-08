Bourse Zurich: légère hausse attendue à l'ouverture, cap sur les 12'400 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse était une nouvelle fois orientée à la hausse mercredi, et le SMI des valeurs vedettes pourrait bien franchir un nouveau palier symbolique à 12'400 points.

A Wall Street, le Dow Jones a conclu sur un nouveau record mardi après l'approbation par le Sénat du plan massif de rénovation des infrastructures de Joe Biden, d'un montant de 1200 milliards de dollars sur huit ans. Le texte devra maintenant être soumis au vote de la Chambre des représentants.

Les investisseurs se préparent désormais à la perspective d'un resserrement monétaire à venir aux États-Unis, si l'on en croit le marché de la dette souveraine où le bon du Trésor américain à 10 ans (à 1,34%) poursuivait la remontée entamée en fin de semaine dernière.

"Tout semble indiquer que la Fed réduira ses achats d'actifs les prochains mois, le variant Delta étant la seule chose pouvant lui barrer la route alors qu'il se répand aux États-Unis et ailleurs", note Craig Erlam, d'Oanda Europe.

La situation sanitaire et l'augmentation des cas de contamination de Covid-19 soulèvent cependant des questions sur la durée de la reprise économique en cours.

Le rendez-vous de Jackson Hole à la fin du mois est l'opportunité idéale pour en savoir plus sur l'évolution de la politique monétaire et la "parfaite tribune" pour le président de la Réserve fédérale (Fed) Jerome Powell pour poser les jalons d'une annonce en septembre à l'occasion de la prochaine réunion de la banque centrale américaine, estime l'expert.

A 08h10, le Swiss Market Index (SMI) progressait de 0,09% à 12'372,97 points dans le marché avant-Bourse concocté par la banque Julius Bär. Toutes les composantes de l'indice phare étaient drapées de vert.

Les bancaires UBS et Credit Suisse (+0,3% chacune) sortaient légèrement du lot. Julius Bär a relevé son objectif de cours pour UBS et confirmé "hold". L'analyste rappelle que le numéro un bancaire helvétique a racheté au premier semestre pour 1,4 milliard de dollars de ses propres actions, et entend en acquérir pour 600 millions supplémentaires au troisième trimestre.

Swisscom (+0,1%) a vu son objectif de cours raboté par Barclays, qui préconise de se défaire du titre. La banque britannique s'attend à voir la performance opérationnelle entravée notamment par la concurrence accrue du fait de la fusion UPC-Sunrise.

Les poids lourds Nestlé, Novartis, et Roche (+0,2% chacun) soutenaient l'indice.

Sur le marché élargi, les industriels Dätwyler (seul référencé avec +3,2%), Elma et Swiss Steel ont dévoilé leur performance à mi-parcours, de même que Kuros et VZ Holding.

Au lendemain de son traitement hors dividende, EMS-Chemie (-1,5%) était la seule valeur à ne pas participer à la fête.

buc/lk