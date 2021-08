Bourse Zurich: légère progression à la veille de Jackson Hole

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note légèrement positive jeudi. Le SMI, qui avait encore ouvert dans le rouge, est repassé au-dessus de l'équilibre dans la première heure de transactions. Il est même repassé à quelques reprises et a terminé un peu au-dessus de la barre des 12'400 points.

A New York, Wall Street était proche de l'équilibre en matinée, après une série de records et à la veille du discours du président de la banque centrale américaine (Fed) Jerome Powell, à Jackson Hole.

Le patron de l'institution pourrait donner de nouvelles indications sur le calendrier de réduction des mesures de soutien à l'économie américaine. Dans une interview vendredi à la chaîne Fox Business, la présidente de l'antenne de Kansas City (Missouri) de la Fed, Esther George, a indiqué que sa préférence allait à un début "plus tôt que plus tard", sans précision.

Dans ce climat incertain, "il n'y a pas vraiment de raison d'augmenter les prises de risques des investisseurs quand tous les indices sont au plus haut", a estimé Gregori Volokhine, "donc ça semble être une séance de pause. Il n'y a pas non plus de raison que les indices baissent fortement."

En Suisse, le baromètre de l'emploi a rebondi au deuxième trimestre, porté par le secteur tertiaire et renouant presque avec son niveau d'avant crise. L'emploi total, soit le nombre de postes occupés, a progressé de 0,6% sur un an à 5,13 millions.

Le SMI a fini sur un gain de 0,36% à 12'409,03 points, avec un plus haut à 12'424,25 et un plus bas à 12'329,77. Le SLI a pris 0,18% à 2016,31 points et le SPI 0,33% à 15'923,10 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 17 ont progressé, 12 reculé et Swisscom a fini inchangé.

Roche, Geberit et Alcon (tous +1,0%) se partagent la première place du podium, devant Sika et ABB (chacun +0,7%) et le bon Schindler (+0,6%).

Les deux autres poids lourds Novartis et Nestlé (chacun +0,5%) ont aussi soutenu l'indice.

Société Générale a relevé l'objectif de cours de Nestlé et confirmé "buy". Nonobstant la robuste croissance organique du 2e trimestre, l'analyste a été déçu par les marges et la réduction des objectifs pour 2021 en raison de la hausse des prix des matières premières. Il se demande si la croissance des ventes pourra être maintenue et si le repli des marges s'observera de manière permanente. Nestlé est cependant bien positionné face à la concurrence.

Goldman Sachs a relevé l'objectif de cours de Geberit tout en maintenant "sell". L'analyste a augmenté ses prévisions d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) pour 2021 et 2022 de respectivement 8 et 3% pour tenir compte du deuxième trimestre meilleur que prévu.

Dans le camp des perdants, AMS (-2,1%) a fini lanterne rouge, derrière Credit Suisse (-0,8%) et Sonova (-0,7%).

UBS (-0,6%) et Julius Bär (-0,1%) ont aussi cédé du terrain.

Vontobel a relevé l'objectif de cours de Zurich Insurance (-0,5%) et confirmé "hold". L'analyste a revu ses prévisions à court et moyen terme après un honorable premier semestre pour l'assureur zurichois.

Au niveau du marché élargi, Softwareone (+4,3%) a vu sa rentabilité chuter au premier semestre sous le poids de ses initiatives de croissance.

SPS (+0,4%) a dégagé des résultats globalement en baisse au 1er semestre, à l'exception notable du résultat d'exploitation. La direction a confirmé dans les grandes lignes ses perspectives pour l'année.

Bâloise (-0,9%) a enregistré un solide rebond de son bénéfice net sur les six premiers mois de l'année. Les dégâts liés aux intempéries du mois de juin ont toutefois coûté cher à l'assureur et cela devrait encore être le cas pour la deuxième moitié de l'année.

Kudelski (-0,5%) a encore affiché une perte nette sur les six premiers mois, malgré des recettes en hausse en rythme annuel. Le spécialiste valdo-arizonien de la sécurité numérique n'en confirme pas moins ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice.

Molecular Partners (-0,1%) a augmenté le rythme de combustion de ses liquidités au 1er semestre. L'émission outre-Atlantique d'American Depositary Share (ADS) assure néanmoins un financement des activités jusqu'au second semestre 2023.

La société immobilière Hiag (-1,5%) publie ses résultats semestriels vendredi. Les analystes pensent que l'entreprise aura retrouvé le chemin de la croissance.

Le spécialiste des peptides Bachem (-0,6%) présente ses résultats semestriels vendredi. Après une forte croissance en 2020 avec une envolée du chiffre d'affaires et des bénéfices, les analystes tablent encore sur une progression de 30% sur les six premiers mois de l'année.

rp/ck