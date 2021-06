Bourse Zurich: légère progression et nouveaux records historiques pour le SMI

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la semaine sur une note légèrement positive. Le SMI, qui avait ouvert sur les chapeaux de roue et approché à un peu moins de 5 points de la barre des 11'900, a rapidement reperdu de son allant. Il s'est mis à osciller plus ou moins nettement au-dessus de l'équilibre, avec quelques très brefs passages dans le rouge. Il encore terminé sur de nouveaux records historiques.

A New York, Wall Street n'affichait pas de direction claire en matinée, au début d'une semaine qui sera marquée par la traditionnelle réunion de deux jours du Comité monétaire de la Réserve fédérale (Fed), mardi et mercredi.

"La semaine de la Fed est arrivée et les analystes s'attendent à nouveau à ce que son président (Jerome) Powell et les autres membres maintiennent le cap sur les taux directeurs et la relance", a relevé JJ Kinahan de TD Ameritrade. "Du moins, pour le moment." Lors de sa traditionnelle conférence de presse, M. Powell sera sans doute interrogé sur le rythme de l'inflation et le risque d'une surchauffe de l'économie américaine.

Jeudi dernier, l'indice CPI a montré une hausse des prix de 5% aux Etats-Unis en mai par rapport à l'an passé, du jamais vu en 13 ans.

Pour l'heure, la Fed a clairement dit qu'elle n'envisageait ni de toucher à ses taux bas, actuellement fixés dans une fourchette de 0% à 0,25%, ni de ralentir son programme de rachat d'actifs.

En Suisse, l'indice des prix à la production et à l'importation a augmenté de 0,8% en mai par rapport au mois précédent. Cette hausse s'élève à 3,2% sur un an.

Le SMI a fini en hausse de 0,21% à 11'866,41 points (nouveau plus haut historique en clôture), avec un plus haut historique en séance à 11'895,04 et un plus bas à 11'837,89. Le SLI a gagné 0,28% à 1924,14 points et le SPI 0,25% à 15'241,50 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 22 ont progressé, 7 reculé et Nestlé a fini inchangé.

Temenos et Sonova (chacun +1,7%) se partagent la première place du podium, suivi par Adecco (+1,3%) et Julius Bär et AMS (chacun +1,0%).

Credit Suisse (-0,3%) a cédé du terrain, UBS (+0,2%) en a gagné un peu.

Les autorités vénézuéliennes ont dénoncé les effets de leur exclusion du système bancaire du fait des sanctions internationales sur l'achat de vaccins contre le coronavirus. Le ministre des Relations extérieures Jorge Arreaza s'est notamment insurgé sur Twitter du blocage par UBS du transfert de plus de 10 millions de dollars au programme Covax.

Dans le camp des poids lourds, Novartis (+0,6%) a encore profité par ricochet de l'introduction en étude clinique décisive par les National Institues of Health outre-Atlantique du traitement expérimental contre la Covid-19 mis au point par son partenaire zurichois Molecular Partners (-4,5%), comme du statut "fast track" accordé par la Food and Drugs Administration à l'ensovibep.

Roche (-0,1%) a cédé un peu de terrain.

Dans le camp des perdants, la lanterne rouge du jour revient à Swatch (-1,2%), derrière Clariant (-1,0%) et le bon Schindler (-0,7%).

Le concurrent genevois de Swatch, Richemont (+0,4%) a bien progressé.

Holcim (-0,1%) n'a pas profité d'un relèvement d'objectif de cours par Morgan Stanley, qui a confirmé "overweight". Dans un marché des matériaux de construction déjà porteur, les producteurs de ciment comme Holcim jouissent d'un attrait supplémentaire, a commenté l'établissement américain.

Sur le marché élargi, Implenia (+4,5%) a décroché avec un partenaire italien un contrat à plus d'un milliard d'euros pour la construction d'un tronçon ferroviaire dans le nord du pays. Les deux entreprises de construction se partageront le gâteau à parts presque égales.

Le patron de l'équipementier de pompes à vide VAT (+3,4%) a affiché dans les colonnes de la presse dominicale sa confiance pour les deux prochaines années.

Burckhardt Compression (+2,0%) a décroché un contrat auprès du fournisseur d'hydrogène zurichois H2 Energy pour une nouvelle centrale à hydrogène. Les détails financiers de la commande, qui doit être réalisée dans les usines chinoises du groupe winterthourois à Shenyang, n'ont pas été dévoilés.

