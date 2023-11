Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la semaine sur une note négative. Après une ouverture encore positive et proche de la barre des 10'600 points, le SMI a rapidement perdu son élan et s'est mis à évoluer en dents de scie dans le rouge, avant de remonter presque à l'équilibre en clôture. La saison des résultats marquait une pause avant UBS mardi et Swiss Life mercredi.

A New York, Wall Street gagnait un peu de terrain en matinée.

"Les marchés ont connu une solide semaine après que les données sur l'emploi ont montré un refroidissement du marché du travail aux Etats-Unis et que la Fed a semblé en avoir fini avec les taux", a résumé Art Hogan de B. Riley Wealth Management.

"Comment le marché va-t-il se comporter après cette meilleure semaine de l'année?", s'est demandé Patrick O'Hare de Briefing.com. "Pour l'instant, il fait profil bas et se protège, tentant de maintenir sa position tout en cherchant à gagner du terrain pour récupérer les pertes massives qui ont commencé au mois d'août", a ajouté l'analyste.

En Suisse, l'indicateur du KOF pour le quatrième trimestre s'est établi à 7,7 points, en repli de 1,5 point par rapport au partiel précédent. Le marché de l'emploie continue à croître, mais des signes de ralentissement s'observent en particulier dans le secteur manufacturier qui souffre du ralentissement conjoncturel notamment en Europe.

Le SMI a terminé en baisse minime de 0,03% à 10'576,75 points, avec un plus bas à 10'539,91 et un plus haut à 10'596,15 en ouverture. Le SLI a abandonné 0,22% à 1664,53 points et le SPI 0,09% à 13'881,73 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 19 ont reculé, 10 avancé et Swiss Life a fini inchangé.

Swiss Life publie mercredi des informations sur la marche des affaires après neuf mois. Les analystes prévoient des recettes de primes de 15,75 milliards de francs suisses. Ils suivront notamment l'impact de la hausse des taux sur les volumes et le rendement des placements ainsi que l'évolution de l'afflux d'argent, y compris pour l'activité clients tiers (TPAM). Selon les experts, le potentiel de surprise est très limité.

VAT Group (+1,4%) a fini en tête du petit groupe de gagnants, devant Novartis (+1,1%) et Lonza (+0,7%).

Jefferies a entamé la couverture de VAT à "hold" avec un objectif de cours de 370 francs suisses. Après 24 mois difficiles, les investissements en WFE (Wafer Fab Equipment) devraient se redresser au cours du deuxième semestre 2024 à la faveur de la hausse du prix des mémoires, selon l'analyste, ce qui est largement intégré dans le cours.

Les deux autres poids lourds Nestlé (+0,1%) et Roche (bon -0,04%, porteur +0,2%) ont peu bougé.

Dans le camp des perdants, Geberit (-2,5%) a terminé lanterne rouge, derrière Julius Bär (-1,8%) et Sika et Sandoz (chacun -1,2%).

A la veille de ses résultats au 3ème trimestre, UBS (-0,5%) a perdu quelques plumes. Les analystes interrogés par AWP tablent en moyenne sur une perte nette de 430 millions de dollars, après un bénéfice net de 1,7 milliard un an plus tôt.

Le réassureur Swiss Re (-0,2%), qui a dévoilé vendredi dernier un bénéfice net de 2,5 milliards de dollars sur neuf mois contre une perte de 285 millions de dollars un an plus tôt, a vu son objectif de cours relevé par Vontobel, RBC, UBS et Oddo BHF avec des recommandations comprises entre "sell" et "buy".

Sur le marché élargi, Idorsia (+27,4%) a fortement progressé, après avoir fait état la veille du week-end lors d'un congrès aux Etats-Unis de nouvelles données positives concernant l'aprocitentan, un traitement destiné à réduire la pression artérielle dont le laboratoire d'Allschwil avait racheté les droits à Janssen Biotech en septembre dernier.

Le président du conseil d'administration de Stadler Rail (-0,3%), Peter Spuhler, estime que l'entreprise spécialisée dans le matériel ferroviaire devrait être en mesure d'atteindre ses objectifs annuels, avant de se diriger vers la fourchette visée à moyen terme.

Le facilitateur de distribution DKSH (-0,3%) a signé un partenariat avec Novartis à Hong Kong. Le premier va distribuer des médicaments du géant bâlois dans la métropole chinoise. Les détails financiers de l'opération n'ont pas été divulgués.

Orascom Development Holding (ODH, -3,1%) a conclu avec deux banques égyptiennes un accord pour un prêt syndiqué de 175 millions de francs suisses pour une durée fixée à dix ans, destiné à financer la poursuite du développement de son projet O West, dans la banlieue du Caire.

