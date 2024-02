Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note légèrement positive lundi. Après quelques hésitations en matinée et un plus bas dans le rouge, le SMI s'est redressé et a approché la barre symbolique des 11'300 points à moins de dix unités à son plus haut du jour, pour perdre tout son élan dans le sillage de Wall Street et terminer en dents de scie, un peu au-dessus de l'équilibre.

A New York, Wall Street cédait du terrain en matinée, après des records et échaudée par une tension sur les taux obligataires et digérant une salve de résultats d'entreprises.

Dimanche Jerome Powell, président de la banque centrale américaine (Fed) a répété dans un entretien à l'émission "60 minutes" de CBS, qu'une baisse des taux n'était pas pour tout de suite. Il a redit qu'il était "peu probable" que la Fed ait suffisamment "confiance" dans la baisse de l'inflation d'ici mars, date de la prochaine réunion, pour desserrer la politique monétaire.

Les derniers investisseurs qui croyaient encore à une baisse des taux de la Fed le mois prochain semblaient abandonner finalement cette position, ce qui faisait grimper les taux obligataires. Ils n'étaient plus que 15% lundi à penser qu'une réduction du coût de l'argent est encore possible en mars contre 46% la semaine dernière et encore 20% vendredi, selon l'outil de mesure sur les marchés à terme de CME Group.

En Suisse, le marché du travail devrait quelque peu fléchir en début d'année, mais rester dans l'ensemble solide. Les perspectives doivent néanmoins se dégrader dans les domaines de l'hôtellerie-restauration et l'industrie manufacturière, selon les experts du KOF.

Le SMI a fini sur un gain de 0,31% à 11'274,47 points, avec un plus haut à 11'295,09 et un plus bas à 11'227,45. Le SLI a avancé de % à 18 points et le SPI de 0,35% à 14'727,73 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 19 ont gagné du terrain, 10 en ont perdu et Richemont a fini à l'équilibre.

Lonza (+3,2%) précède Alcon et Swiss Re (chacun +1,6%) et Nestlé (+1,5%) sur le podium du jour.

L'italien Italpizza a racheté l'usine Buitoni de Caudry (Nord), mise en cause dans le scandale sanitaire des pizzas contaminées et dont Nestlé avait annoncé la fermeture en mars 2023, a-t-on appris auprès des deux groupes. Italpizza, qui compte redémarrer la production à l'automne 2024, prévoit plus de douze millions d'euros d'investissements d'ici 2028 pour moderniser le site.

Novartis (+0,6%) a lui aussi soutenu l'indice, alors que Roche (porteur -1,6%, bon -1,5%) a fini lanterne rouge, derrière ABB (-1,2%).

Après les chiffres de la semaine passée, UBS, Deutsche Bank et Stifel ont abaissé l'objectif de cours du bon de jouissance Roche et confirmé leur recommandation à respectivement "neutral", "sell" et "hold". Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre a largement répondu aux attentes, selon l'analyste de la banque aux trois clés. Le bénéfice opérationnel du deuxième semestre est cependant inférieur de 11% aux attentes.

UBS (-0,3%) a cédé du terrain à la veille de la publication de ses résultats au 4ème trimestre. Les analystes interrogés par l'agence AWP tablent en moyenne sur une perte nette de 498 millions de dollars. La comparaison avec la performance d'il y a un an s'avère cependant difficile, en raison de l'intégration de Credit Suisse. Les analystes s'intéresseront donc particulièrement au processus d'absorption de la rivale malheureuse et notamment aux réductions de coûts et d'effectifs.

Sur le marché élargi, Mobilezone (-0,3%) a remporté une nouvelle fois l'appel d'offres des CFF pour la gestion de la flotte de plus de 60'000 abonnements de téléphonie mobile des Chemins de fer fédéraux et de leurs filiales.

Peach Property (+6,6%) a enregistré des revenus locatifs en hausse, mais a essuyé une importante perte en 2023. La direction entend réduire le taux de vacance et les coûts sur l'exercice en cours.

La Banque cantonale de Zoug (ZGKB, -0,8%) a tiré parti de la hausse des taux d'intérêts en 2023. Malgré une augmentation des charges, l'établissement a pu dégager un bénéfice qualifié de record par la direction.

Actionnaires de référence du fournisseur de solutions logicielles Softwareone (+9,8%) Daniel von Stockar, Beat Curti et René Gilli - qui détiennent conjointement 29% du capital - exigent la tenue d'une assemblée générale extraordinaire visant à renverser le conseil d'administration. Une décotation du titre est souhaitée par ces actionnaires.

La société de participation Xlife Sciences (-0,2%) a annoncé une extension de son partenariat de promotion des sciences de la vie dans l'émirat d'Abou Dhabi avec l'arrivée de l'équipementier de laboratoire étasunien Thermo Fischer Scientific.

rp/vj