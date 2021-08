Bourse Zurich: légèrement dans le vert pour la dernière séance de la semaine

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note légèrement positive vendredi. Après une ouverture dans le rouge et sous les 12'400 points, le SMI a rapidement remonté la pente et s'est mis à évoluer dans une fourchette étroite au-dessus de ce niveau avec quelques soubresauts plus nets à l'ouverture de Wall Street et avec le discours du président de la Fed.

A Jackson Hole, Jerome Powell a déclaré que la Fed pourrait commencer cette année à réduire ses achats d'actifs, l'économie étant sur la voie du retour au plein emploi malgré le variant Delta. Il n'a toutefois pas donné de calendrier précis.

"Bien que le variant Delta présente un risque à court terme, les perspectives sont bonnes pour la poursuite des progrès vers le plein emploi", a souligné le président de la Réserve fédérale américaine (Fed) lors de son discours annuel.

A New York, Wall Street progressait en matinée.

Le SMI a terminé sur un gain de 0,24% à 12'439,00 points, avec un plus haut à 12'453,12 et un plus bas à 12'381,79 points en début de séance. En rythme hebdomadaire, l'indice phare de SIX a progressé de 0,19%. Le SLI a pris 0,29% vendredi à 2022,06 points et le SPI 0,37% à 15'982,28 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 19 ont progressé, 10 reculé et Adecco a fini à l'équilibre.

Le podium du jour se compose de la volatile AMS (+2,1%), Lonza et Kühne+Nagel (chacun +1,8%) et Sonova (+1,5%).

Dans le camp des poids lourds, Nestlé (+0,7%) a bien soutenu l'indice, alors que Roche (+0,2%) et Novartis (+0,1%) sont restés en retrait.

Au lendemain de solides résultats semestriels, Mirabaud Securities a relevé l'objectif de cours de Geberit (+0,5%) et confirmé "hold". Le saint-gallois semble bien parti pour pouvoir cocher ses propres ambitions sur l'ensemble de l'exercice, a commenté l'analyste, qui reste confiant dans les perspectives pour la construction, tout en notant que la valorisation du titre est élevée.

Du côté des perdants, Logitech (-1,1%) a terminé en queue de classement, derrière Credit Suisse et ABB (chacun -0,4%) et UBS et Richemont (chacun -0,3%).

A l'inverse de ses deux grandes soeurs, Julius Bär (+0,3%) a gagné du terrain.

Le concurrent biennois de Richemont, Swatch (-0,04%) a fini quasi stable.

Partners Group (-0,2%) a également perdu du terrain après que Baader Helvea a abaissé sa recommandation à "reduce", tout en augmentant l'objectif de cours. Si le modèle d'affaires du gestionnaire d'actifs zougois est excellent, le potentiel haussier de l'action est limité, selon le courtier genevois.

Sur le marché élargi, malgré un fort repli des revenus, Edisun Power (+2,4%) a dégagé sur les six premiers mois de l'année un bénéfice net multiplié par près de deux à 2,53 millions de francs suisses.

La société immobilière Hiag (+2,0%) a bouclé le premier semestre sur des résultats meilleurs que prévu, avec un bénéfice net presque doublé à 41,9 millions de francs suisses.

Zug Estates (+1,5%) a vu son bénéfice net quasiment quadrupler en un an à 32,66 millions de francs suisses au 1er semestre. La société anticipe une hausse des revenus locatifs pour l'ensemble de l'année, malgré la persistance d'une forte incertitude prévisionnelle quant à l'évolution du segment Hôtellerie et Restauration.

Pierer Mobility (+0,6%) a relevé la veille au soir ses objectifs annuels de ventes, porté par une demande mondiale continue pour les deux-roues motorisés (motos et e-bikes). L'autrichien vise désormais un chiffre d'affaires de 1,9 à 2,0 milliards d'euros, contre 1,85-1,95 milliard auparavant.

La société biochimique Bachem (+0,3%) a dégagé des résultats en nette amélioration et supérieurs aux attentes des analystes au premier semestre. L'entreprise prévoit d'atteindre la barre des 500 millions de recettes sur l'ensemble de l'année.

Compagnie Financière Tradition (stable) a vu son activité se normaliser sur les six premiers mois de l'exercice en cours, après une année 2020 marquée par la volatilité des marchés dont le courtier lausannois avait su tirer parti. Les recettes ont reculé de 11,9% (-9,9% hors effet de changes) à 452 millions de francs suisses, a indiqué la société, confirmant les chiffres dévoilés fin juillet.

rp/buc