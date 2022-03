Bourse Zurich: légers gains alors que le pétrole chute

Zurich (awp) - La Bourse suisse engrangeait des gains jeudi à l'ouverture, alors que les cours du pétrole baissaient fortement. Ce repli s'expliquait par une information diffusée par l'agence Bloomberg, selon qui les Etats-Unis envisageraient de puiser fortement dans leurs réserves stratégiques pour soulager la crise d'approvisionnement provoquée par l'invasion de l'Ukraine.

Les cours ont chuté de plus de 5% jeudi matin suite à la publications des informations, avant de remonter. Peu après 9h, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai dégringolait de 3,65% à 109,31 dollars et le West Texas Intermediate, échéance en mai, perdait 4,36% à 103,12 dollars.

Wall Street a réagi négativement mercredi à la stagnation des négociations entre Kiev et Moscou. Les Bourses asiatiques ont fini en ordre dispersé, avec des fluctuations limitées, constatent les analystes de Raiffeisen. La Russie a consenti à accepter des paiements en euros pour ses livraisons de gaz, comme auparavant.

A 9h10, le Swiss Market Index (SMI) prenait 0,17% à 12'266,75 points et le Swiss Leader Index (SLI) 0,27% à 1944,55 points. Le Swiss Performance Index (SPI) s'enrobait de 0,13% à 15'677,67 points. Parmi les valeurs vedettes, 20 progressaient et huit reculaient. Kühne+Nagel et le bon Schindler étaient stables.

Goldman Sachs a repris la couverture d'UBS (+1,5%) avec une recommandation d'achat. Partners Group (+1,9%) et Sonova (+0,7%) complétaient le podium.

A l'autre bout du classement, SGS (-2,9% ou -79 francs suisses) était traité hors dividende de 80 francs suisses. Temenos (-1,3%) semblait pâtir de l'abaissement de son objectif de cours par Credit Suisse.

Novartis (-0,1%) a décroché auprès de la Commission européenne l'homologation du Beovu dans l'indication contre l'oedème maculaire diabétique (OMD). Les autres poids lourds de la cote Nestlé (+0,3%) et Roche (-0,4%) partaient dans des directions opposées.

Credit Suisse (-0,3%) a invité ses actionnaires à accorder à ses instances dirigeantes la décharge pour les exercices 2020 et 2021, à l'exception toutefois de l'affaire des fonds Greensill. La banque recommande également de rejeter la demande de la fondation Ethos d'un contrôle spécial dans cette affaires et dans la fuite de données "Suisse Secrets". L'assemblée générale se tiendra le 29 avril.

ABB (+0,3%) a choisi le 1er avril pour lancer le programme de rachat d'actions annoncé précédemment. L'opération sera plafonnée à 3 milliards de dollars et portera sur 89 millions de titres.

Sur le marché élargi, les industriels Poenina (+2,0%) et Burkhalter (+3,5%) vont fusionner pour donner naissance à un groupe pesant près d'un milliard de francs suisses de recettes. Burkhalter va procéder à une augmentation de capital de 170 millions de francs suisses moyennant l'émission de 4,2 millions de nouvelles nominatives.

fr/jh