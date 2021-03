Bourse Zurich: les bancaires secouées par les difficultés d'Archegos

Zurich (awp) - La Bourse suisse connaissait lundi une entame de semaine contrastée, malgré des données préalables plutôt encourageantes en provenance d'Extrême-Orient. Wall Street avait retrouvé de l'allant en fin de semaine dernière.

"La semaine en commencé sur une note étonnamment positive en Asie, dans le sillage de la cession en masse de titres de géants chinois de la tech et de médias US", note Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote. L'analyste rappelle au passage qu'Archegos Capital a liquidé pour 30 milliards de dollars d'actions Baidu, Tencent Music Entertainment, Viacom CBS ou encore Discovery.

Credit Suisse a d'ailleurs pris de court les investisseurs en prévenant que le défaut de remboursement d'un fonds spéculatif étasunien non identifié risquait de grever substantiellement sa performance sur les trois premiers mois de l'année.

A 09h15, le Swiss Market Index (SMI) cédait 0,09% à 11'106,00 points et le Swiss Leader Index (SLI) 0,25% à 1798,86 points. Sur les trente principales cotations, seules six reculaient, mais les pertes des banques aux deux voiles et aux trois clés pesaient lourd dans la balance. Le Swiss Performance Index s'appréciait de 0,22% à 14'065,85 points.

Lanterne rouge incontestée, Credit Suisse abandonnait 9,7% à 11,26 francs suisses, dans le sillage de la fracassante annonce du jour. UBS, qui n'a pas souhaité se prononcer sur l'affaire Archegos, lâchait 3,2%.

ABB (-3,2% ou 91 centimes) et Givaudan (-0,7% ou 27 francs suisses) étaient traités hors dividendes de respectivement 80 centimes et 64 francs suisses.

Le paquebot alimentaire Nestlé (+1,0%) empêchait les indices de partir à la dérive. Les poids lourds pharmaceutique Roche (+0,3%) et Novartis (+0,5%) évoluaient en milieu de tableau.

Sur le marché élargi, Relief Therapeutics s'envolait de 24% dans le sillage de la revendication par son partenaire de recherche Neurorx d'une issue positive à une étude clinique contre les défaillances respiratoires Cvoid-19.

