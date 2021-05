Bourse Zurich: les bénéfices s'effritent sur le "pont" de l'Ascension

Zurich (awp) - La Bourse suisse restait dans le vert vendredi à l'approche de la mi-journée. Les indices de la place zurichoise tendaient cependant à perdre du terrain, face aux risques inflationnistes aux Etats-Unis. Les impulsions étaient rares pour ce "pont" de l'Ascension.

Sur le plan des statistiques, les chiffres mensuels des ventes au détail pour avril aux Etats-Unis dévoileront "l'état d'esprit du consommateur américain au moment où l'économie américaine rouvre plus largement et où les gens recommencent à voyager", souligne Michael Hewson, analyste chez CMC Markets. La production industrielle américaine pour avril figurait également au programme dans l'après-midi.

Vers 10h55, le Swiss Market Index (SMI) prenait 0,35% à 11'072,55 points et le Swiss Leader Index (SLI) 0,34% à 1785,46 points. Le Swiss Performance Index (SPI) s'enrobait de 0,37% à 14'194,17 points. Parmi les 30 valeurs vedettes, 19 progressaient et dix reculaient. Credit Suisse était à l'équilibre.

Julius Bär (+2,1%) menait le classement, suivi par Kühne+Nagel (+1,9%). Barclays a relevé l'objectif de cours du logisticien schwytzois, soulignant le potentiel que représente la reprise d'Apex pour le développement en Asie. Entre 2022 et 2025, le résultat opérationnel (Ebit) de Kühne+Nagel devrait bondir de 15%, affirme le géant bancaire britannique.

ABB (+1,3%) complétait le trio de tête. Nestlé (+0,9%) soutenait clairement l'indice, alors que les autres poids lourds Novartis (+0,2%) et Roche (-0,2%) avaient perdu passablement de plumes depuis l'ouverture.

Zurich Insurance (+0,8%) a bénéficié d'un double relèvement d'objectif de cours de DZ Bank et Credit Suisse.

La porteur Swatch (-1,3% ou -3,8 francs suisses) était traitée hors dividende de 3,5 francs suisses.

Sur le marché élargi, Elma (non traité) s'attend à plus que doubler son bénéfice net semestriel, grâce à un début d'année en fanfare. Le producteur zurichois de boîtiers et composants a vu ses recettes aux Etats-Unis bondir de 25% entre janvier et avril, tandis que la croissance a atteint 15% en Asie. Elma va profiter d'un effet de base favorable, le groupe ayant pâti de reports de projets lors de l'éclatement de la pandémie en 2020.

Stadler Rail (+1,1%) compte rattraper le retard causé par la pandémie de coronavirus d'ici la fin de l'année. Le groupe a déjà signé des contrats pour un volume de plus de 16 milliards de francs suisses depuis le début de l'année, a rappelé le président, actionnaire principal et accessoirement directeur général intérimaire, Peter Spühler dans les colonnes du St. Galler Tagblatt.

Rieter (+3,0%) a témoigné mercredi soir d'une reprise de la demande. Le fabricant de machines textiles a enregistré des commandes pour près de 300 millions de francs suisses en avril. Sur l'ensemble du 1er semestre, il table sur des entrées de commandes d'environ 800 millions.

Flughafen Zurich (-0,9%) commence à remonter la pente, son trafic passagers ayant été multiplié par douze en avril, selon les indications fournies mercredi soir. Cette envolée reste cependant à relativiser, car elle intervient après la dégringolade d'avril 2020, au moment où le trafic aérien se voyait amputé de l'essentiel de son activité. Les chiffres d'avant-pandémie sont encore très loin.

Stifel a entamé la couverture de Sensirion (+2,7%) avec une recommandation d'achat.

Spice Private Equity (+24%) s'envolait après la cotation d'une entreprise en portefeuille, soit la société brésilienne G2D Investments, désormais négociée à la Bourse des Bermudes. Ces titres sont également déclinés en "deposary receipts" (BDR) au Brésil. L'opération a permis à G2D de lever 260 millions de reais (44,3 millions de francs suisses), hors option de surallocation.

fr/lk