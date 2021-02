Bourse Zurich: les données américaines ont gâché la fin de semaine

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé clairement dans le rouge pour la dernière séance de la semaine, l'indice vedette Swiss Market Index (SMI) devant ainsi passer le week-end loin de la barre des 10'800 points. La publication de données conjoncturelles aux Etats-Unis en début d'après-midi a miné encore davantage une place zurichoise à l'humeur déjà morose.

Le taux de chômage aux Etats-Unis a reculé en janvier et l'économie a recommencé à créer des emplois mais à un rythme faible, signe que la pandémie restreint toujours l'activité économique. Il s'agit néanmoins d'un renversement de tendance, après les destructions d'emploi en décembre.

Le déficit commercial des Etats-Unis a baissé de 3,5% en décembre mais pour l'ensemble de l'année 2020, il s'est creusé de 17,7% sous l'effet d'une chute des exportations américaines. Wall Street évoluait en ordre dispersé.

Le SMI a plongé de 0,97% à 10'755,07 points, avec un plus haut à 10'857 points et un plancher à 10'745,03 points. Le Swiss Leader Index (SLI) a perdu 0,64% à 1715,95 points et le Swiss Performance Index (SPI) 0,87% à 13'429,30 points. Sur les trente valeurs vedettes du SLI, 21 ont reculé et huit progressé. Straumann a fini à l'équilibre.

Credit Suisse a dégradé la note de crédit d'ABB (-0,7%), après la publication jeudi des résultats du géant zurichois de l'électrotechnique au 4e trimestre 2020. La perspective demeure "stable".

Le paquebot alimentaire Nestlé (-1,7%) connaît des soucis sanitaires aux Etats-Unis et entraînait l'indice phare de la place zurichoise vers le fonds. La filiale Gerber est dans le collimateur du Congrès, qui enquête sur des valeurs excessives de métaux nocifs dans plusieurs marques.

Roche a bouclé la séance sur un repli de 2,4%, le plus important de la famille SMI/SLI. Temenos (-2,3%) et Swisscom (-1,8%) l'accompagnent. Novartis (-0,1%) a cédé lui aussi des gains.

SGS (-0,8%) n'a guère profité de l'annonce de nouveaux mandat et coopération.

La porteur AMS (+5,8%) a clôturé en tête, soutenue par un relèvement de l'objectif de cours par Credit Suisse. Porteur également, Swatch (+2,3%) a surfé sur la recommandation à l'achat émise par Goldman Sachs. Logitech (+0,9%) complète le trio.

Sur le marché élargi, le spécialiste argovien des emballages Aluflexpack (+9,2%) a fait mieux que résister à la crise sanitaire l'an dernier.

Le laboratoire transalpin Cosmo (+2,6%) a confié à son compatriote Alfasigma les droits européens pour son produit de contraste pour coloscopies Lumeblue, homologué l'été dernier.

Molecular Partners (+0,8%) a fait le point sur sa combustion de liquidités et sur ses réserves en trésorerie à l'issue de l'exercice 2020.

La société immobilière Mobimo (+0,2%) attribue au coronavirus l'érosion de ses revenus locatifs l'an dernier.

fr/vj