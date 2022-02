Bourse Zurich: les gains s'amenuisent à l'approche de la mi-journée

Zurich (awp) - La Bourse suisse voyait ses gains s'amenuiser lundi à l'approche de la mi-journée. Après de nouvelles tensions dans la crise ukrainienne, puis l'annonce d'un sommet entre les présidents russe Vladimir Poutine et américain Joe Biden, le Kremlin est venu doucher les espoirs d'une telle rencontre, la jugeant prématurée.

Alors que durant le week-end, les parties ukrainiennes et séparatistes prorusses de Donbass ont fait état d'une intensification des bombardements, les chefs militaires des régions de Lougansk et de Donetsk ont décrété une "mobilisation générale", exhortant tous les hommes en âge de combattre à se battre. Mais dans la nuit de dimanche à lundi, Vladimir Poutine et Joe Biden ont accepté de se rencontrer lors d'un sommet, proposé par leur homologue français Emmanuel Macron à la condition qu'une invasion de l'Ukraine n'ait pas eu lieu d'ici-là.

L'annonce surprise est intervenue alors qu'une guerre était donnée pour imminente. Toutefois, le Kremlin a estimé lundi qu'il était "prématuré" de parler d'un sommet. "Il y a une entente sur le fait de devoir continuer le dialogue au niveau des ministres (des Affaires étrangères). Parler de plans concrets d'organisation de sommets est prématuré", a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Si la crise russo-ukrainienne est bien présente dans l'esprit des investisseurs, ceux-ci continuent aussi de s'interroger quant à la normalisation monétaire aux États-Unis, mais aussi en Europe. Des interrogations qui pourraient peser sur les marchés, prévient John Plassard, de Mirabaud Banque.

En matière de données macroéconomiques, la croissance de l'activité dans la zone euro a fortement accéléré dans le secteur privé en février, profitant de l'assouplissement des restrictions sanitaires tout en imposant aux consommateurs des hausses de prix records, selon l'indice PMI composite du cabinet Markit.

Vers 11h02, le SMI notait à 12'016,72 points, ne gagnant plus qu'à peine 0,06%, après avoir entamé la séance en hausse de 0,38%. Le SLI avait pour sa part déjà viré au rouge, cédant 0,20% à 1911,44 points. Quant à l'indicateur élargi SPI, il lâchait o,04% à 15'180,18 points.

Sur les trente valeurs constitutives du SLI, seuls neuf titres gagnaient du terrain et 20 en perdaient, alors que Swiss Life faisait du surplace. En bas de tableau, Sonova (-1,8%) héritait de la lanterne rouge, derrière Schindler (-1,5%) et Straumann (-1,3%). Le fabricant lucernois d'ascenseurs et escaliers mécaniques souffrait de la réduction par Julius Bär de son objectif de cours.

Credit suisse se trouvait également dans le grupetto, cédant 1,3%. Empêtré dans de nombreuses affaires, le numéro deux bancaire helvétique est sous le coup d'une fuite de données, une source anonyme ayant confié à plusieurs médias que le groupe bancaire a durant des années accepté comme clients des autocrates, de barons de la drogue, de potentiels criminels de guerre et autres trafiquants d'êtres humains. La banque aux deux voiles a catégoriquement rejeté les accusations sur ces "pratiques commerciales" dont le réseau "Suisse Secrets" s'est fait l'écho dimanche.

Côté gagnants, Swatch Group (+1,1%) se hissait sur la plus haute marche du podium provisoire, devant le poids lourd Nestlé (+0,9%) et le géant genevois du luxe et concurrent de l'horloger biennois Richemont (+0,8%). En tête en début de séance, Logitech (+0,6%) rétrogradait quelque peu.

Quant aux deux autres plus grosses capitalisations du marché, Roche (+0,01%) et Novartis (+0,05%), elles se maintenaient de justesse dans le vert.

Sur le marché élargi, Zehnder décollait de 2,4%. Vendredi soir, le spécialiste argovien de l'aération et de la climatisation a annoncé l'acquisition de l'entreprise canadienne Aria Brands, pour un montant non dévoilé.

Dufry perdait 0,8%. Le spécialiste bâlois du commerce de détail hors taxe a fait part du départ du directeur général Julian Diaz après près de 18 années passées à ce poste. Ancien patron du fournisseur de repas aux compagnies aériennes Gategroup, Xavier Rossinyol va lui succéder.

