Zurich (awp) - Après avoir démarré la séance du bon pied, la Bourse suisse calait mercredi à l'approche de la mi-journée. Les investisseurs se montraient à nouveau hésitants, alors que le flux d'informations d'entreprises se tarit à l'approche des fêtes de fin d'année.

La hausse des marchés boursiers des dernières séances a été soutenue par la baisse des taux d'intérêt obligataires après que le président de la banque centrale américaine a indiqué que ses membres avaient discuté d'un calendrier de baisses des taux d'intérêt directeurs. "Les investisseurs rêvent de baisses de taux agressives dans un contexte de forte croissance économique, ce qui n'est pas la bonne recette pour atténuer l'inflation et la maintenir à un niveau suffisamment bas", prévient Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote Bank.

Dans ce contexte, les investisseurs vont particulièrement scruter la publication vendredi de l'indice d'inflation PCE pour novembre, le baromètre préféré de la Fed pour la hausse des prix.

Sur le front des informations macroéconomiques du jour, les exportations du Japon ont légèrement baissé en novembre. Le repli, le premier en trois mois, confirme les difficultés de la reprise économique dans l'archipel dont le produit intérieur brut (PIB) s'est rétracté au troisième trimestre.

L'inflation a fortement marqué le pas au Royaume-Uni en novembre sur un an, à 3,9%, soit le rythme le plus faible depuis septembre 2021. En Allemagne, le moral des consommateurs devrait continuer à se relever en janvier, grâce aux hausses attendues des salaires pour compenser le renchérissement, tout en restant très faible. Pour la suite de la journée, les marchés focaliseront leur attention sur les prix à la production de novembre en Grande-Bretagne.

Après avoir démarré la séance en hausse, le SMI a peu à peu cédé ses gains, virant dans le rouge vers 10h00. Cinquante minutes plus tard, l'indice phare retrouvait quasiment l'équilibre, soit un imperceptible repli de 0,01% à 11'145,81 points. Le SLI cédait lui 0,13% à 1780,86 points et l'indicateur élargi SPI 0,09% à 14'568,76 points.

Sur les trente valeurs constitutives du Swiss Leader Index, dix-neuf perdaient du terrain et dix en gagnaient, alors que Givaudan faisait du surplace.

En haut de tableau, Sandoz (+1,1%) prenait les devants, s'échappant loin devant la défensive Swisscom (+0,6%) et le titre au porteur Roche (+0,5%). Swiss Life, Geberit et Sika avaient aussi les faveurs des investisseurs tous trois affichant des hausses entre 0,3 et 0,4%.

Après un départ canon, UBS (+0,3%) rentrait dans le rang, le titre du numéro un bancaire helvétique ayant bondi la veille de plus de 3%, à la faveur de l'entrée dans son capital-actions du fonds d'investissement suédois Cevian.

Du côté des trois poids lourds de la cote, le bon Roche (+0,2%) et Nestlé (+0,2% aussi) se rangeait du côté des gagnants, alors que Novartis cédait tout juste 0,02%.

A l'autre extrémité du classement, Logitech (-1,6%) héritait de la lanterne rouge, derrière Lindt (-1,5%). Le Ghana, deuxième producteur mondial de cacao, est confronté à des risques croissants pour sa récolte de fèves en raison du travail illégal de mineurs et des contrebandiers, selon des responsables de l'industrie, des agriculteurs et des écologistes. Lonza (-1,1%) et Partners Group (-0,6%) étaient également à la peine.

Parmi les mouvements notables sur le marché élargi, Talenthouse dégringolait de pas moins de 63%. L'exploitant de plateforme de commerce de design voit l'effet suspensif du recours contre sa décotation prolongé du 15 janvier au 18 mars 2024. La procédure de recours est parallèlement gelée jusqu'à cette même date et le négoce des actions sera interrompu jusqu'à nouvel ordre à compter de la clôture de la séance du 28 décembre de cette année.

Inficon (-3,8%) chutait aussi lourdement, Baader Helvea ayant revu à la baisse sa recommandation du titre de "add" à "reduce", alors que l'objectif de cours a été remonté à 1180 francs suisses, contre 900 francs suisses jusqu'alors.

DocMorris décollait de 7,8%, Deutsche Bank ayant émis une recommandation d'achat du titre du pharmacien en ligne. Medacta (+4,2%) tirait aussi profit d'une recommandation de la part d'UBS.

vj/lk/ol