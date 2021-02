Bourse Zurich: les indices conservent leur élan à l'approche de la mi-journée

Zurich (awp) - La Bourse suisse maintenait un rythme de croisière honorable lundi en fin de matinée, après avoir été passablement chahutée sur la dernière semaine de janvier. La saison des résultats suit son cours, avec notamment une performance de choix dévoilée par Julius Bär.

"Le regain de volatilité la semaine dernière a été généré par des positionnements sur le marché plutôt que par des craintes pour la croissance", assure Mark Haefele, responsable des investissement chez UBS Global Wealth Management.

Sur le front conjoncturel, la Chine a vu son activité industrielle ralentir en janvier, au contraire des ventes de voitures au Japon sur la même période.

En Suisse, l'ampleur de l'impact de l'imposition de nouvelles restrictions au commerce face à la recrudescence des contaminations à la Covid-19 en début d'année sur le moral des entreprises s'est avérée disparate en fonction de la taille des entreprises observées. Les perspectives à court terme des petites et moyennes entreprises notamment ont été sérieusement affectées, alors que les plus grandes sociétés demeurent confiantes dans la reprise.

Les chiffre d'affaires dans le commerce de détail ont retrouvé des couleurs en décembre, pour permettre d'atteindre une certaine stabilité sur l'ensemble de l'année.

Vers 11h00, le Swiss Market Index (SMI) s'adjugeait 0,77% à 10'672,55 points, le Swiss Leader Index (SLI) 0,68% à 1689,19 points et le Swiss Performance Index (SPI) 0,73% à 13'294,01 points. Sur les trente principales cotations, seules cinq lâchaient du lest, quand trois gravitaient autour de l'équilibre et les 22 autres prenaient de l'embonpoint.

Julius Bär (-2,8%) semblait faire toujours l'objet de vives prises de bénéfice. Le gestionnaire de fortune a présenté un carton presque plein avec ses résultats 2020.

Un temps plébiscité, Lonza (-1,2%) avait sombré dans les tréfonds du classement, tout comme Clariant (-0,5%). Le sous-traitant de l'industrie pharmaceutique a pourtant décroché une recommandation à l'achat pour son action auprès de Baader Helvea. Le chimiste de spécialité Clariant a officialisé une prochaine passation de témoin à la tête de son organe de surveillance.

Les trois poids lourds constituaient un soutien de choix pour la place zurichoise. Le paquebot alimentaire Nestlé (+1,0%) s'intercalait entre les mastodontes pharmaceutiques Roche (+1,1%) et Novartis (+0,7%).

Sur le marché élargi, Pierer Mobility égarait 0,4%. Le motoriste autrichien a subi une érosion de sa rentabilité l'an dernier.

Swiss Steel (-2,3%) a obtenu une victoire d'étape dans un bras de fer l'opposant au véhicule d'investissement du milliardaire russe Viktor Vekselberg, Liwet, au sujet d'une augmentation de capital.

Le développeur de solutions de cybersécurité Wisekey grappillait 0,4%, après avoir pris le contrôle du spécialiste allemand de l'intelligence artificielle Arago.

jh/fr/md