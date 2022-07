Bourse Zurich: les indices continuent de surfer sur une vague d'optimisme

Zurich (awp) - La Bourse suisse a ouvert en petite hausse mercredi, dans la foulée du rebond enregistré à Wall Street la veille. Les indices américains ont profité de nouvelles d'entreprises positives, ou du moins meilleures qu'attendu, alors que la saison des résultats semestriels débute, ainsi que de l'affaissement du dollar.

"Le rallye du marché baissier semble être de retour cette semaine", relève l'analyste Jeffrey Halley chez Oanda. La croyance d'avoir passé le pic d'inflation est une raison comme une autre "d'investir dans les actions et les autres classes d'actifs à risque". Quand bien même ce pic serait atteint, l'analyste qualifie les espoirs de voir l'inflation chuter rapidement de "naïfs". "Il est beaucoup plus probable qu'elle reste élevée pendant un certain temps", estime-t-il.

Les investisseurs anticipent dans tous les cas de figure un relèvement des taux par la Banque centrale européenne (BCE), alors que l'établissement doit préciser jeudi ses mesures pour lutter contre le renchérissement en zone euro.

A la Bourse suisse vers 09h08, l'indice vedette SMI prenait 0,42% à 11'168,55 points tandis que le SLI progressait de 0,58% à 1715,42 points et le SPI 0,37% à 14'383,2 points. Sur les trente valeurs vedettes, toutes sauf quatre, étaient dans le vert.

Le classement était mené par Sonova (+1,7%), UBS et SGS (chacun +1,6%) et Logitech (+1,2%). A noter que le spécialiste de l'inspection et de la certification effaçait une partie de ses pertes, alors que le titre a terminé lanterne rouge mardi après la publication des résultats semestriels.

Novartis (-0,4%) essuyait les plus grosses pertes après avoir capitalisé sur ses résultats trimestriels mardi, tandis que les deux autre poids lourds Roche (+0,5%) et Nestlé (+0,2%) étaient dans le vert.

Swisscom et VAT Group (chacun -0,3%) ainsi qu'Holcim (-0,1%) étaient les seules autres valeurs dans le rouge.

Du côté du marché élargi, Barry Callebaut (+0,5%) a annoncé une poursuite de la croissance après neuf mois sur l'exercice décalé 2021/22. Accroissant les volumes écoulés, le géant zurichois des produits à base de chocolat et de cacao a étoffé ses revenus de 13,5% à 6,076 milliards de francs suisses.

L'exploitant de boutiques hors taxes Dufry (+1,2%) a prolongé son contrat avec l'aéroport de Belo Horizonte au Brésil.

Le conglomérat schaffhousois Georg Fischer (+3,0%) a dégagé sur les six premiers mois de l'année un bénéfice net de 125 millions de francs suisses, en hausse de près de 16% sur un an.

ol/vj/jh