Zurich (awp) - La Bourse suisse a encore progressé jeudi, alignant une quatrième séance de hausse d'affilée. Le SMI a brièvement hésité en tout début de séance, avant de reprendre sa marche en avant, jusqu'à afficher un plus haut du jour un peu moins de 25 unités sous la barre des 11'100 points. Il n'est toutefois pas parvenu à maintenir son élan et a reperdu de l'altitude sur la fin, terminant juste au-dessus de l'équilibre.

A New York, Wall Street gagnait du terrain en matinée après la bonne surprise de la veille sur l'inflation et un nouvel indicateur américain allant dans le sens d'un ralentissement du renchérissement.

L'indice des prix à la production (PPI) est ressorti en hausse de seulement 0,1% en juin sur un mois, contre 0,2% attendu par les économistes.

"Que ce soit côté production ou consommation, l'inflation continue à ralentir", a commenté Peter Cardillo, de Spartan Capital, pour qui il n'est plus incongru d'envisager une poursuite du statu quo monétaire de la banque centrale américaine (Fed) en juillet, alors que le marché considérait jusqu'ici une hausse comme acquise.

Le SMI a terminé en hausse de 0,02% à 11'021,66 points, avec un plus haut à 11'076,17 points et un plus bas à 11'013,04 points en phase d'ouverture. Le SLI a gagné 0,15% à 1740,93 points et le SPI 0,17% à 14'597,41 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 22 ont progressé et 8 reculé.

Les perdants du jour sont Sika (-2,8%), Geberit (-1,0%), ABB (-0,6%).

Novartis (-0,5%) a pesé sur l'indice. Nestlé et Roche (chacun +0,6%) l'ont soutenu. Roche a fait part de données positives concernant le produit Ocrevus dans le traitement contre la sclérose en plaques. L'étude clinique de phase III Ocarina II a satisfait aux critères d'évaluation primaires et secondaires.

Swatch (+6,9%) a fini sur la première marche du podium, suivi par VAT Group (+6,1%) et la volatile AMS Osram (+3,6%).

Le biennois, numéro un mondial de l'horlogerie, a enregistré une nette avancée de ses résultats au premier semestre, grâce notamment au redressement de la Chine après l'annulation des restrictions sanitaires liées au Covid-19, mais aussi au dynamisme de l'Europe et des Etats-Unis. Le chiffre d'affaires a augmenté de 11,3% à 4,0 milliards de francs suisses, malgré des effets de changes négatifs à hauteur de 242 millions. La croissance organique, soit hors effets des devises, s'est établie à 18%. Le bénéfice net s'est établi à 498 millions, un bond de 55,6% sur un an.

Le concurrent genevois Richemont (+0,7%) n'a pas suivi le rythme. Le groupe dévoilera lundi ses ventes au premier trimestre 2023/24. Les analystes prévoient un chiffre d'affaires de 5,42 milliards d'euros.

Le fabricant saint-gallois de soupapes à vide a pâti au deuxième trimestre du coup de mou de l'industrie des semi-conducteurs, une faiblesse qui l'avait déjà pénalisé en début d'année. Les nouvelles commandes ont plongé de 56% à 155 millions de franc. Au terme de la période sous revue, le carnet d'ordres affichait un volume de 340 millions, soit un tassement de 39% sur douze mois. Le chiffre d'affaires a atteint 221 millions, ce qui représente un repli de 23%.

Aux bancaires, Julius Bär (+1,5%) et UBS (+0,2%) ont surperformé. Credit Suisse, désormais propriété d'UBS, a procédé comme convenu le 7 juin à un septième versement aux investisseurs des fonds Greensill. Cela porte le remboursement à un total de 7 milliards de dollars, soit 200 millions de dollars de plus qu'au précédent pointage.

Sur le marché élargi, souffrant d'une hausse de sa base des coûts et d'une série d'effets uniques, le fournisseur de peptides à l'industrie pharmaceutique Polypeptide (-5,1%) a averti qu'il anticipe désormais une perte nette au premier semestre et pour l'exercice 2023 dans son ensemble.

Barry Callebaut (-1,5%) a vu ses volumes reculer après les neuf premiers mois de l'exercice décalé 2022/23, tandis que le chiffre d'affaires a poursuivi sa croissance. Les revenus ont progressé de 3,6% à 6,3 milliards de francs suisses (+8,1% en monnaies locales). Dans le même temps, les volumes écoulés ont reculé de 2,7% à 1,704 million de tonnes.

Le libraire et géant de l'impression de sécurité Orell Füssli (+1,9%) acquiert la société schwytzoise Buch-Paradies, qui exploite trois libraires dans les cantons de Lucerne, Saint-Gall et Zurich. Les modalités financières de l'opération n'ont pas été dévoilées.

Le plus important actionnaire de GAM (+5,8%), Silchester International Investors, soutient l'offre de rachat de Liontrust. Ses parts, qui représentent environ 17,3% du capital de GAM, seront servies à Liontrust, a indiqué le gestionnaire d'actifs en difficulté.

rp/al