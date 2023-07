Zurich (awp) - La Bourse suisse a encore progressé mardi, poursuivant sur la lancée positive de la veille. Après avoir hésité autour de l'équilibre en matinée, le SMI a pris le chemin du nord et s'est approché à 25 points de la barre des 11'000 points à son plus haut du jour.

A New York, Wall Street gagnait du terrain en matinée après une ouverture en ordre dispersé et à la veille de la publication des données sur l'inflation aux Etats-Unis en juin (indice CPI).

Les économistes attendent un renchérissement de +0,3% sur le mois et de 3,1% contre 4% sur douze mois, un ralentissement conséquent. Jeudi, les investisseurs guetteront aussi les prix à la production. Il y aura également, mercredi, la parution du livre beige, dernier rapport économique concocté par les antennes régionales de la Fed avant la prochaine réunion monétaire des 25 et 26 juillet.

Les marchés sont désormais persuadés que la Réserve fédérale américaine (Fed) va bien relever d'un quart de point son taux directeur le 26 juillet, malgré sa pause au cours de la réunion précédente, a relevé Art Hogan de B. Riley Wealth Management. "Il y a 92,4% de chances pour une hausse des taux en juillet et 22% pour une autre en septembre", selon les calculs sur les produits à terme, a ajouté l'analyste.

Le SMI a terminé en hausse de 0,37% à 10'962,59 points, avec un plus haut à 10'975,59 et un plus bas à 10'904,11. Le SLI a gagné 0,51% à 1723,71 points et le SPI 0,37% 14'485,85 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 24 ont progressé et 6 reculé.

VAT (-4,2%) a fini lanterne rouge, derrière Nestlé (-0,5%) et Swisscom (-0,3%). Novartis et Roche (chacun -0,2%) et Zurich Insurance (-0,1%) sont les autres perdants du jour.

Oddo BHF a rétrogradé VAT à "neutral" de "outperform" et abaissé l'objectif de cours. L'analyste s'attend à des prises de bénéfices, le titre ayant gagné plus de 40% depuis le début de l'année.

Le géant de Vevey, qui cherche depuis plusieurs mois à vendre son anti-allergène Palforzia, serait en discussion avec un acheteur potentiel. La société biopharmaceutique zougoise Stallergenes Greer serait intéressée, affirme l'agence Bloomberg, se référant à des sources proches du dossier.

Roche a obtenu de la Commission européenne un feu vert à la commercialisation du Columvi (glofitamab) contre le lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) récidivant ou réfractaire. Le régulateur du vieux continent a ainsi suivi la recommandation émise en avril par son principal comité consultatif et emboité le pas à l'Agence américaine des médicaments (FDA) qui a rendu la même décision mi-juin.

Kepler Cheuvreux a abaissé sa recommandation pour Zurich à "hold" de "buy" et a réduit l'objectif de cours, ce que Barclays et Goldman Sachs ont aussi fait, confirmant respectivement "overweight" et "neutral".

Sika (+3,3%) précède Adecco (+2,5%) et Richemont (+2,4%) sur le podium du jour. Swatch (+2,0) a pris la médaille en chocolat.

Le groupe bancaire UBS (+0,6%) a mis fin à ses efforts en vue de la création de sa propre société de fonds en Chine et a décidé de conserver sa participation dans une coentreprise issue du rachat de son ex-rival déchu Credit Suisse (CS), a indiqué Reuters, citant deux sources "proches du dossier".

Sur le marché élargi, le fabricant de capteurs Sensirion (-19,9%) a sabré d'un tiers ses objectifs annuels en matière de recettes et de moitié pour la rentabilité en raison de la détérioration des conditions de marché. La feuille de route à moyen et à long terme en revanche reste inchangée.

EFG International (+2,2%) s'est trouvé un nouveau responsable pour ses activités au Royaume-Uni en la personne de Christian Berchem. L'ancien responsable de la filiale britannique de Credit Suisse succédera en décembre à Richard Thomas à la tête d'EFG Private Bank Limited.

Stadler Rail (+1,2%) a décroché auprès de l'exploitant de lignes autour du Vésuve EAV une commande de jusqu'à 60 rames électriques à voie étroite. Un premier volet de ce nouveau contrat cadre porte sur la livraison d'ici mi-2026 et l'entretien pendant cinq ans de 16 trains. Les détails financiers de la commande n'ont pas été divulgués.

L'assureur-maladie Visana a pris une participation de 11,1% dans le groupe de cliniques et hôpitaux privés Swiss Medical Network, propriété d'Aevis Victoria (+0,3%). Ensemble, les deux entreprises ont déjà lancé un premier centre de santé intégré dans l'Arc jurassien - baptisé Réseau de l'Arc - et comptent réitérer l'expérience au cours des prochaines années.

rp/rq