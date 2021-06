Bourse Zurich: les indices dans l'attente de la BCE

Zurich (awp) - La Bourse suisse a ouvert en petite hausse mardi, poursuivant sur la tendance prudente régnant sur les marchés. Alors que l'actualité des entreprises se faisait rare, les intervenants se focalisaient sur la réunion jeudi de la Banque centrale européenne (BCE) dans un contexte d'accélération de l'inflation.

La Bourse de New York a fini sans direction claire lundi soir, peinant à monter encore plus haut après une semaine où les indices se sont rapprochés de leurs records et "dans le sillage d'une moindre crainte concernant un 'tapering' imminent de la Fed après la publication vendredi de chiffres de l'emploi en dessous des attentes du consensus", a rappelé John Plassard de Mirabaud Banque.

Selon le spécialiste de l'établissement genevois, "les indices européens devraient ouvrir sans réelle tendance ce matin dans l'attente de la réunion de la BCE de jeudi qui devrait apporter des informations cruciales concernant l'inflation. Rappelons que Christine Lagarde devrait dévoiler les nouvelles prévisions économiques de l'institution monétaire".

De fait, le SMI n'affichait pas une grande vivacité. A 09h03, l'indice vedette de la Bourse suisse montait d'à peine 0,28% à 11'665,94 points. L'indice SLI gagnait 0,25% à 1902,05 points et le SPI prenait 0,29% à 15'018,03 points.

Les valeurs vedettes étaient emmenées par Lonza (+3,6%), Roche (+0,9%) et Geberit (+0,4%).

Lonza bénéficiait d'un relèvement de recommandation à l'achat par Goldman Sachs. Roche a décroché le marquage CE pour son autotest contre la Covid-19, mais le groupe pharmaceutique bâlois profitait surtout par ricochet de l'homologation aux Etats-Unis d'un traitement du concurrent Biogen contre Alzheimer.

Les deux autres poids lourds Novartis (-0,2%) et Nestlé (+0,2%) affichaient des directions opposées.

Alcon (-0,1%) cédait ses gains avant-Bourse, après avoir annoncé une nouvelle lentille réutilisable mensuelle avec gradient d'eau.

Au fond du tableau se trouvaient les deux bancaires Credit Suisse (-0,8%) et UBS (-0,3%), ainsi que SGS (-0,2%). Citigroup a pourtant relevé l'objectif de cours du leader mondial de l'inspection et de la certification.

Sur le marché élargi, Landis+Gyr (+1,3%) bénéficiait de la prolongation d'un contrat de maintenance au Japon.

al/nj