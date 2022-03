Bourse Zurich: les indices dans le rouge à l'issue d'une séance en dents de scie

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note négative jeudi, au lendemain d'un très fort rebond. Le SMI des valeurs vedettes a oscillé entre rouge et vert jusqu'en début dans l'après-midi. Il a ensuite pris l'ascendant, repassant même un moment dans le vert et au-dessus des 11'500 points, avant de replonger sous les 11'400 points.

A New York, Wall Street était aussi en recul en matinée. Les investisseurs étaient contrariés par l'absence de progrès diplomatique dans le dossier ukrainien et s'inquiétaient des conséquences possibles de l'inflation record en février sur la croissance américaine.

"Après l'accélération et le soulagement d'hier", lié à l'ouverture diplomatique de l'Ukraine et qui avait permis aux indices de finir sur de fortes hausses, "le marché se fait de nouveau du souci", a expliqué dans une note, Patrick O'Hare, de Briefing.com.

"L'espoir d'un cessez-le-feu entre Russie et Ukraine s'amoindrit", a ajouté l'analyste, après qu'une rencontre entre chefs de la diplomatie ukrainienne et russe en Turquie n'a débouché sur aucune avancée notable.

Le SMI a terminé en repli de 0,89% à 11'391,10 points, avec un plus bas à 11'388,73 et un plus haut à 11'546,32 points. Le SLI a cédé 0,93% à 1795,36 points et le SPI 0,94% à 14'492,84 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 25 ont reculé et cinq avancé.

Le poids lourd défensif Novartis (+1,2%) a terminé sur la plus haute marche du podium, devant Swiss Life (0,7%) et Geberit (+0,3%). Les deux autres gagnants sont Zurich (+0,2%) et Vifor (+0,1%).

Le géant bâlois de la pharma a conclu un accord avec la société biotechnologique américaine Carisma Therapeutics pour la production d'une thérapie cellulaire évaluée en test initial contre des tumeurs solides. Les détails financiers de l'accord n'ont pas été dévoilés.

Roche et Nestlé (chacun -1,5%) n'ont pas échappé à la tendance.

La volatile AMS Osram (-5,6%) a terminé lanterne rouge, derrière Richemont (-3,5%) et Credit Suisse (-3,0%) et Swatch (-2,9%).

La banque aux deux voiles a assuré appliquer l'ensemble des sanctions internationales décrétées contre la Russie. Les positions nettes de crédit qu'elle détenait fin décembre dernier vis-à-vis du pays s'élevaient à 848 millions de francs suisses.

Par ailleurs, UBS et Citigroup ont abaissé l'objectif de cours de Credit Suisse recommandant le titre à respectivement "neutral" et "buy". Le numéro deux helvétique reste exposé à divers vents contraires a notamment relevé l'analyste de la banque aux trois clés.

Sur le marché élargi, Obseva (-0,9%) a réduit ses pertes l'an dernier, à la faveur du paiement initial de 20,1 millions de dollars pour un accord de licence sur l'ebopiprant. Ce montant représente l'intégralité du chiffre d'affaires annuel.

TX Group (+3,9%) a renoué avec les chiffres noirs l'an dernier. Affichant des revenus en hausse, l'éditeur diversifié zurichois a engrangé un solide bénéfice net de 832,7 millions de francs suisses, contre une perte nette de 94,6 millions en 2020. Les actionnaires profiteront de la grosse performance, un dividende de 7,40 francs suisses par action leur étant proposé, alors qu'ils avaient dû s'en passer au titre de l'exercice 2020.

Cicor (+3,7%) a retrouvé le niveau d'avant la crise du coronavirus et a fait état de résultats conformes aux attentes. Les entrées de commandes ont atteint un niveau inégalé de 286,6 millions de francs suisses. Le conseil d'administration recommande de ne pas verser de dividende, afin de "concentrer les ressources de l'entreprise sur la stratégie de croissance, la réduction de la dette nette et au renforcement du bilan".

Evolva (+1,6%) a creusé son déficit en 2021, plombé par des frais non récurrents. La direction du biochimiste rhénan présentera de nouveaux objectifs à moyen terme prochainement.

Baloise (+1,0%) a amélioré son bénéfice net de 35,5% à 588,4 millions de francs suisses l'an dernier et le conseil d'administration proposera un dividende porté à 7 francs suisses par action, contre 6,40 francs suisses au titre de 2020.

rp/buc