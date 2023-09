Zurich (awp) - La Bourse suisse a fini sur une note négative jeudi. La journée a été marquée au sceau des banques centrales avec le statu quo monétaire de la Banque nationale suisse (BNS) et la Banque d'Angleterre (BoE). Ces dernières ont emboîté le pas de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui avait elle aussi laissé inchangé son taux directeur la veille. Accentuant ses pertes sur la fin, le SMI a fini sous la barre des 11'100 points tout près du plus bas du jour.

La BNS a déjoué les pronostics en ne procédant pas à une hausse de taux. "Il n'est pas exclu qu'un nouveau relèvement de taux devienne nécessaire pour assurer la stabilité des prix à moyen terme", a cependant prévenu son président Thomas Jordan.

A New York, Wall Street reculait en matinée, toujours sous le coup de la communication de la Fed, qui a ouvert la porte à un dernier resserrement cette année et veut maintenir ses taux élevés pour longtemps.

"Le marché essaye de déterminer si la Fed va effectivement remonter encore ses taux", a commenté Quincy Krosby, de LPL Financial.

Le ton offensif de la Fed a fait des dégâts sur le marché obligataire. Le rendement des emprunts d'Etat, le plus représentatif des anticipations du marché en matière de politique monétaire, est monté jeudi jusqu'à 5,19%, au plus haut depuis 17 ans.

Le SMI a terminé en baisse de 0,62% à 11'084,74 points, avec un plus bas à 11'074,47 et un plus haut à 11'219,56 points. Le SLI a cédé 0,80% à 1734,61 points et le SPI 0,60% à 14'559,26 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 23 ont reculé et sept avancé.

Nestlé (+1,1%) a terminé en tête, Swisscom et Sonova (+0,9% chacun) se partageant la seconde marche du podium, devant la porteur Swatch (+0,3%).

Novartis (-0,2) a viré au rouge su la fin et le bon Roche (-2,0%) a pesé.

Contrairement à son homologue biennois, Richemont (-0,3%) a perdu du terrain, malgré un relèvement de recommandation de la part d'Oddo BHF SCA qui préconise désormais l'achat pour l'action du groupe genevois, tout en réduisant l'objectif de cours.

Ces dernières semaines, les prévisions pour le secteur du luxe ont été très nettement abaissées, a relevé l'expert d'Oddo, qui a également raboté son objectif de cours pour Swatch et confirmé "underperform".

Lonza (-3,3%) a terminé lanterne rouge, derrière Partners Group (-3,2%) et la porteur Roche (-3,0%).

Le sous-traitant bâlois de l'industrie pharmaceutique, qui vient de remercier son patron pour la fin du mois, confirme un nouvelle fois sa prévision pour l'exercice en cours, après avoir raboté ses objectifs suite à une performance à mi-parcours jugée décevante. Lonza souligne que la prévision sera confirmée le 17 octobre prochain dans le cadre d'une présentation réservée aux investisseurs.

Holcim (-0,8%) compte à l'horizon 2026 générer un chiffre d'affaires de plus de 6 milliards de dollars (5,4 milliards de francs suisses) dans le seul segment de la couverture des bâtiments. L'excédent d'exploitation doit s'établir à au moins 1,3 milliard de dollars.

Sur le marché élargi, SHL Telemedecine (+1,5%) a subi un recul marqué de ses recettes au premier semestre, creusant ses pertes opérationnelle et nette.

Ypsomed (-2,9%) va investir 15 millions de francs suisses dans la construction d'un centre de conférence à Soleure, qui sera mis à disposition du public.

Tamedia (TX Group, +0,3%) veut économiser 6 millions de francs suisses dans toute la Suisse. Une vingtaine d'emplois seront supprimés en Suisse alémanique. La veille, le groupe de presse zurichois a déjà annoncé au personnel qu'il supprimera jusqu'à 28 postes en Suisse romande.

Xlife Sciences (inchangé) a enregistré sur les six premiers mois de l'année des recettes de près de 348'000 francs suisses, en léger recul sur douze mois. Les réserves de liquidités ont aussi reculé.

