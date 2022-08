Bourse Zurich: les indices dans le rouge pour la dernière séance de la semaine

Zurich (awp) - La Bourse suisse a fini sur une note négative vendredi. Le SMI, qui a ouvert dans le rouge, a rapidement refait son retard et s'est mis à osciller plus ou moins fortement autour de la barre symbolique des 11'200 points, pour fléchir à nouveau sur la fin et terminer sous l'équilibre.

A New York, Wall Street cédait du terrain en matinée, plombée par les valeurs technologiques et alors que le marché obligataire se tendait et que le dollar progressait après que plusieurs membres de la Fed se sont montrés jeudi déterminés à poursuivre la hausse des taux.

"Wall Street digère les commentaires de plusieurs responsables régionaux de la Fed", qui ont insisté sur la nécessité de poursuivre les tours de vis monétaires pour juguler l'inflation, ont résumé les analystes de Wells Fargo.

Le président de l'antenne régionale de la Fed de St Louis, James Bullard, connu pour ses positions favorables à une politique monétaire restrictive, a ainsi indiqué "pencher à ce stade vers les 75 points de base", soit trois-quarts de point de pourcentage, comme lors des précédentes réunions.

Le SMI a fini en recul de 0,10% à 11'156,72 points, avec un plus haut à 11'241,18 points et un plus bas à 11'125,80 points à l'ouverture. Le SLI a cédé 0,54% à 1711,33 points et le SPI 0,20% à 14'409,70 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 21 ont reculé et neuf avancé.

Sonova (+2,0%) précède Novartis, Temenos et Roche (tous +1,1%) dans le camp des gagnants.

Le groupe de Stäfa a annoncé l'acquisition de Hysound Group, une chaîne de cliniques chinoise de soins auditifs. Les détails financiers de l'opération, qui doit être clôturée au second semestre 2022/23, n'ont pas été divulgués. Hysound compte plus de 650 employés et a dégagé en 2021 un chiffre d'affaires en progression de plus de 10% à environ 32 millions de francs suisses.

Nestlé (+0,4%) a également soutenu l'indice.

Les bancaires n'ont pas été à la fête: derrière la lanterne rouge AMS Osram (-4,6%), on trouve Credit Suisse (-3,9%) et UBS (-3,2%).

Julius Bär (-1,3%) a relativement limité la casse par rapport à ses deux grandes soeurs.

Swiss Life (-1,0%) n'a pas profité d'un relèvement d'objectif de cours par Credit Suisse, qui a confirmé "neutral". Les analystes ont salué un résultat solide au premier semestre, malgré un environnement difficile. Le rendement des fonds propres de 11,8% et un afflux de capitaux de près d'un milliard de francs suisses laissent présager que les objectifs en la matière seront sans doute dépassés.

Au lendemain de la publication d'une performance décevante à mi-parcours, le spécialiste des installations sanitaires Geberit (2,0%) a vu sa recommandation relevée coup sur coup par Société Générale et Kepler Cheuvreux, alors qu'Oddo, Berenberg et Vontobel ont revu leurs objectifs de cours respectifs à la baisse, tout comme DZ Bank.

Sur le marché élargi, la saison des résultats s'est poursuivie: le distributeur d'abonnements et d'accessoires de téléphonie mobile Mobilezone (+4,2%) a affiché des résultats globalement en hausse au premier semestre, grâce à ses activités en Suisse et en Allemagne. Les objectifs pour l'ensemble de 2022 ont été confirmés, malgré le renchérissement du franc.

U-Blox (+22,0%) a enregistré un premier semestre faste, nettement supérieur aux attentes du marché et marqué par un net redressement de la rentabilité. Le fabricant zurichois de semi-conducteurs et de modules sans fil a revu ses prévisions 2022 à la hausse.

Le producteur de composants en métal et en plastique Adval Tech (stable) a vu son bénéfice net réduit à néant après les premiers six mois de l'exercice, malgré des ventes à peu près stables en rythme annuel.

La société immobilière PSP (-0,3%) a engrangé des revenus locatifs semestriels de 157,8 millions de francs suisses, en hausse de 2,9% sur un an. Le taux de vacance a été réduit d'une dizaine de points de base sur la période à 3,7%. Dans la foulée, Baader Helvea a relevé l'objectif de cours et confirmé "add". Les résultats sont conformes aux attentes, a commenté l'analyste qui a aussi salué le relèvement de la prévision d'Ebitda ajusté pour l'ensemble de l'exercice.

Le biochimiste Polypeptide (-20,0%) a vu son chiffre d'affaires semestriel marginalement reculer à 133,7 millions d'euros, mais la rentabilité a été élaguée d'un bon tiers. La direction anticipe au deuxième semestre une croissance des recettes et un rétablissement au moins partiel des marges.

rp/al