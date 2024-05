Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note négative vendredi. Après un plus bas sous les 11'900 points dans les premières minutes de transactions, le SMI s'est un peu repris et a par la suite longtemps évolué autour de ce niveau avant de remonter et de finir près du plus haut du jour. La perspective d'une prochaine baisse de taux par la Réserve fédérale américaine (Fed) s'estompe et cela pèse sur le moral des investisseurs.

Des courtiers parlent aussi de prises de bénéfices alors que, entre le 3 et le 17 mai, l'indice vedette de SIX avait avancé de plus de 7% et refranchi pour la première fois depuis deux ans la barre symbolique des 12'000 points.

A New York, Wall Street gagnait du terrain en matinée à la veille d'un week-end prolongé (Memorial Day lundi).

Après le trou d'air de jeudi, en particulier pour le Dow Jones, "les choses semblent un peu mieux se présenter pour le marché, même si ce n'est pas non plus la ruée, avant un week-end de trois jours", a expliqué, dans une note, Patrick O'Hare, de Briefing.com.

"La journée d'hier a été l'exemple typique d'un marché en surchauffe qui cherchait une excuse pour prendre des bénéfices", a rappelé Quincy Krosby, de LPL Financial. "Et il l'a trouvée avec les indices PMI", qui ont notamment montré que les coûts des entreprises avaient accéléré de nouveau en mai.

Ailleurs dans le monde, le nombre de places de travail en Suisse a progressé de 1,8% au premier trimestre 2024. En équivalents plein temps, cela représente une augmentation de 1,4% du nombre d'emplois.

En France, le climat des affaires est resté stable en mai, demeurant juste en dessous de sa moyenne de longue période, l'amélioration constatée dans les services étant contrebalancée par une détérioration dans le commerce de détail.

Au Royaume-Uni, les ventes au détail se sont affaissées en avril, reculant davantage qu'attendu alors qu'une météo pluvieuse a réduit la fréquentation des magasins.

Au Japon, l'inflation a ralenti en avril pour un deuxième mois d'affilée à 2,2% sur un an hors produits frais.

Le SMI a terminé en recul de 0,29% à 11'931,70 points, avec un plus bas à 11'857,09 et un plus haut à 11'942,49. Le SLI a cédé 0,18% à 1958,15 points et le SPI 0,28% à 15'936,35 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 18 ont reculé et 12 avancé.

Holcim (+1,0%) précède Swiss Life et Kühne+Nagel (chacun +0,9%) et UBS (+0,8%) sur le podium.

Trois analystes ont réagi au lendemain de la publication de la performance sur les quatre premiers mois de l'année par Julius Bär (-0,3%). Ils ont tous relevé l'objectif de cours et confirmé "buy". L'analyste d'UBS a salué l'amélioration de la marge brute. Les robustes actifs sous gestion sont à mettre sur le compte de meilleures conditions de change et de la performance des marchés actions, faisant plus que compenser les faibles afflux d'argent. Il estime que Julius Bär reste bien positionné, mais s'interroge sur la génération d'argent frais.

Les trois plus gros perdants du jour sont Partners Group (-2,0% ou -25,50 francs suisses, hors dividende de 39 francs suisses), Straumann (-1,7%) et VAT Group (-1,3%).

Dans le camp des poids lourds, Novartis (-1,1%), Roche (porteur -1,1%, bon -0,7%) et Nestlé (-0,9%) ont pesé sur l'indice.

Sur le marché élargi, le laboratoire rhénan Curatis Therapeutics (-8,3%), coté depuis fin avril à la faveur de sa fusion inversée avec Kinarus, a embauché Patrick Ramsauer en qualité de directeur financier.

Les deux assurances pour animaux Epona et Animalia, filiales du groupe Vaudoise Assurances (-0,2%), changent de chefs. La transition à la tête des deux entités s'effectuera dans les mois à venir.

Le fabricant vaudois d'emballages en verre Vetropack (+0,3%) débute avec la fermeture de l'usine de Saint-Prex, annoncée mi-mai et qui concerne 182 collaborateurs. Les premières lettres de licenciement seront envoyées dans les prochains jours. Le personnel s'est mis en grève, exigeant des réponses de la direction à ses revendications sur le plan social.

Stadler Rail (-3,7% ou -1,05 franc) et Valiant (-6,9% ou -7,60 francs suisses ) étaient traités hors-dividende de respectivement 0,90 et 5,50 francs suisses. Les Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) ont signé avec Stadler une option de contrat pour la fabrication et la livraison de près de 33 nouvelles rames automotrices de type Flirt Evo.

rp/rr