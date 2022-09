Bourse Zurich: les indices dans le vert à l'issue d'une séance en dents de scie

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé dans le vert mercredi à l'issue d'une séance en dents de scie qui a vu les indices changer plusieurs fois de direction. Le SMI a inscrit son plus bas du jour dès l'ouverture et son plus haut en fin d'après-midi. Il a terminé au-dessus des 10'200 points.

A New York, Wall Street était passé au vert en matinée, rassurée par l'intervention de la Banque d'Angleterre (BoE) et par un repli des taux américains, mais toujours sans conviction.

"Il semble que les nouvelles de Londres aient fait changer le marché de direction, mais je ne suis pas sûr que cela dure", a prévenu Peter Cardillo de Spartan Capital.

Pour Patrick O'Hare de Briefing.com, "le sentiment que la Fed (banque centrale américaine) serait amenée à faire la même chose (que la Banque d'Angleterre) si le marché obligataire (américain) se détraquait" pourrait expliquer ce repli des rendements américains.

En Suisse, pour le septième mois de suite, l'indice CS-CFA de septembre, un baromètre qui traduit les attentes des spécialistes du secteur financier, est resté en territoire négatif. Il s'est inscrit à -69,2 points contre -56,3 points en août et -57,2 points en juillet. Les auteurs du sondage relèvent qu'une telle ambiance morose n'avait été recensée que lors de la crise financière en 2008/2009 et de la crise de l'euro en 2011.

Le SMI a terminé en hausse de 0,93% à 10'220,76 points, plus haut du jour et après un plus bas à 10'059,79 points. Le SLI a gagné 0,57% à 1531,85 points et le SPI 0,72% à 13'098,23 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 20 ont progressé et dix reculé.

Lonza (+6,2%) précède Roche (+4,1%) et Partners Group (+2,0%) sur le podium du jour.

Selon des courtiers, Lonza et le bon de jouissance Roche ont notamment été soutenus par un succès de Biogen contre Alzheimer, entraînant ses homologues dans son sillage.

Les syndicats restent inquiets pour les plus de 1400 emplois que Novartis (+0,6%) veut supprimer en Suisse. Unia et Syna demandent au groupe pharmaceutique rhénan d'organiser "une vraie procédure de consultation" en impliquant toutes les associations et les salariés.

Le troisième poids lourd Nestlé (-0,5%) a pesé sur l'indice. Trois ONG ont mis en demeure mercredi neuf grands groupes de l'alimentaire de mieux lutter contre la pollution plastique, fléau qui menace la biodiversité mondiale et la santé humaine, au titre de leur "devoir de vigilance".

Julius Bär (-2,0%) a terminé lanterne rouge, derrière VAT et Swiss Re (chacun -1,9%).

VAT a souffert après que Stifel a sabré l'objectif de cours du groupe de la vallée du Rhin à 270 de 320 francs suisses et confirmé "hold". Le cours de l'action a récemment évolué en dessous de la moyenne dans le secteur des semi-conducteurs. Pour un renversement de tendance durable, il faudrait d'abord que les données fondamentales du secteur s'améliorent, a relevé l'analyste qui adopte une position neutre malgré le potentiel de hausse significatif.

Dans le rouge une bonne partie de la séance, Credit Suisse (+0,9% à 4,001 francs suisses) a redressé la barre dans l'après-midi, non sans avoir inscrit un nouveau plus bas historique en séance à 3,666 francs suisses.

UBS (+0,3%) a aussi rétabli la situation sur la fin.

Les deux géants bancaires ont écopé aux Etats-Unis d'une amende de 75 millions de dollars chacun de la part de la commission Commodity Futures Trading (CFTC), pour avoir laissé leurs courtiers échanger sur des opportunités d'investissement notamment sur Whatsapp. A cela s'ajoute la sanction de 125 millions chacun formulée par la SEC, le gendarme américain des marchés financiers, pour les mêmes faits.

Sur le marché élargi, le fournisseur de l'industrie pharma Siegfried (-3,8%) va continuer à mettre en flacon le vaccin anti-coronavirus Nuvaxovid de l'américain Novavax jusqu'à fin 2023

Stadler Rail (-1,6%) a décroché une commande de la part de la compagnie Appenzeller Bahnen pour un train à crémaillère entièrement automatisé. Le montant de la commande n'a pas été révélé.

Citigroup a abaissé l'objectif de cours de Zur Rose (-1,6% à 31,70 francs suisses) à 35 de 65 francs suisses et confirmé "neutral".

Dufry (-1,0%) a signé un contrat de cinq ans à l'aéroport international de Chongqing, en Chine. Ce contrat, dont les détails financiers n'ont pas été divulgués, permettra à Dufry de renforcer sa présence en Chine, où il est déjà actif à Chengdu, Macao et Shanghai.

Xlife Sciences (stable) a accusé sur les six premiers mois de l'année une perte nette de 10,5 millions de francs suisses, multipliée par trois en comparaison annuelle. Le chiffre d'affaires a progressé de 18,4% à 372'448 francs suisses.

rp/al