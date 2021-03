Bourse Zurich: les indices dans le vert après un sprint final

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note légèrement positive jeudi, à la faveur d'un sprint dans la dernière ligne droite. Comme prévu, la Banque nationale suisse (BNS) a reconduit sa politique monétaire accommodante. Le taux directeur est maintenu à -0,75% et les avoirs à vue seront toujours frappés d'un intérêt négatif, quand l'inflation devrait faire son retour dès cette année. Des résultats d'entreprises ont animé le marché élargi.

A New York, Wall Street avait entamé la séance et évoluait légèrement dans le rouge en matinée.

Le président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell a évoqué dans une interview le jour où la Banque centrale retirerait son soutien à l'économie. "Au fur et à mesure que nous progressons substantiellement (...) nous réduirons progressivement la quantité de bons du Trésor et de titres adossés à des créances hypothécaires que nous avons achetés", a-t-il indiqué.

"Nous le ferons très progressivement au fil du temps et avec une grande transparence. Lorsque l'économie se sera presque complètement rétablie, nous retirerons le soutien que nous avons fourni pendant les périodes d'urgence", a ajouté le patron de la Fed, dressant une feuille de route de l'éventuelle sortie d'une politique ultra-accommodante.

Le SMI a terminé en hausse de 0,32% à 11'098,81 points, avec un plus haut à 11'102,78 et un plus bas à 11'017,32 points. Le SLI a gagné 0,11% à 1797,12 points et le SPI 0,22% à 14'009,97 points. Sur les 30 valeurs vedettes, gagnants et perdants s'équilibrent.

Novartis (+1,3%) a terminé sur la première marche du podium, devant Sonova (+1,1%) et Swiss Life (+0,9%), sans indication particulière.

Les poids lourds Nestlé (+0,4%) et Roche (+0,3%) ont aussi soutenu l'indice.

Les bancaires Credit Suisse (+0,7%) et UBS (+0,5%) ont gagné du terrain, Julius Bär (-0,6%) en a perdu.

La lanterne rouge du jour revient à SGS (-2,3% ou 64 francs suisses), qui peut cependant se prévaloir d'un traitement hors dividende de 80 francs suisses. Lonza et le bon Schindler (-1,2% chacun) complètent le trio des principaux perdants.

Swisscom (-0,2%) et le groupe de services financiers SIX ont annoncé une coopération technique visant à améliorer la compatibilité de leur infrastructure de "finance ouverte", un système bancaire numérique fonctionnant de manière décentralisée.

Sur le marché élargi, Wisekey (+58,7%) continue de profiter de l'engouement des investisseurs après l'annonce la semaine dernière du lancement d'une nouvelle application de jeton non fongible (NFT) pour l'art numérique, baptisée "Wise.Art".

L'exploitant d'hôtels de luxe et de cliniques privées Aevis Victoria (+2,2%) a cédé, dans le cadre de sa mue en société de participations, 10% de Swiss Medical Network au fonds spécialisé Medical Property Trusts.

Sensirion (+1,5%) table d'ici trois à cinq ans sur une croissance de ses revenus entre 10 et 15% par an. La marge opérationnelle Ebitda devrait dans le même temps atteindre entre 15 et 20%.

Dufry (+1,2%) a obtenu deux concessions à l'aéroport international brésilien Salgado Filho de Porto Alegre, dont une en zone hors taxes.

Helvetia (+0,5%) a vu son volume d'affaires progresser de 2,7% à 9,71 milliards de francs suisses, avec une nette baisse de 12% des primes brutes dans l'assurance vie et une accélération de 16,1% dans l'activité non-vie. Les actionnaires recevront un dividende stable.

Softwareone (-19,0%) a vu son chiffre d'affaires progresser tandis que sa rentabilité a quelque peu reculé en 2020. Optimiste, l'entreprise vise une amélioration de son bénéfice brut pour l'année en cours.

Santhera (-2,4%) va proposer un échange aux détenteurs de son emprunt convertible de 60 millions à 5% avec échéance à 2022.

MCH Group (-1,1%) a bouclé 2020 dans le rouge et ne prévoit pas d'amélioration de la marche de ses affaires avant le second semestre 2021. L'exploitant bâlois de foires et salons anticipe en outre une nouvelle perte substantielle pour l'exercice en cours. Le conseil d'administration renonce au versement d'un dividende.

rp/buc