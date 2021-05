Bourse Zurich: les indices dans le vert pour la 1ère séance de la semaine

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la semaine du bon pied. Le SMI a effectué un parcours en dents de scie avec des passages dans le rouge et un plus bas sous la barre symbolique des 11'100 points. Il est remonté au-dessus de ce niveau après l'ouverture de Wall Street et s'y est maintenu jusqu'à la clôture. Le front des nouvelles est resté peu animé.

A New York, Wall Street perdait un peu de terrain en matinée après une semaine agitée par les craintes de remontée de l'inflation.

"Les actions se négocient à la baisse en début de séance avec une volatilité qui devrait se poursuivre après la course folle de la semaine dernière", ont indiqué les analystes de Schwab, soulignant que "les marchés sont aux prises avec les signes croissants de pression inflationniste et ce que cela implique pour la politique monétaire mondiale".

Sur le front macroéconomique, l'indice Empire State de l'activité manufacturière dans la région de New York a marqué le pas en mai, décevant les analystes. Malgré une hausse des nouvelles commandes, l'indice des conditions générales d'activité s'est établi à 24,3 points, en repli de 2 points, tandis que les analystes attendaient une croissance à 25 points. L'indice mesurant les prix a fait un bond de 8,8 points à 83,5 points.

En Suisse, l'indice des prix à la production et à l'importation (PPI) a poursuivi sa progression en avril, augmentant de 0,7% en l'espace d'un mois. En comparaison annuelle, la progression est de 1,8%.

Le SMI a terminé en hausse de 0,13% à 11'135,37 points, avec un plus haut à 11'163,99 et un plus bas à 11'084,52 inscrit en début d'après-midi. Le SLI a aussi gagné 0,13% à 1798,88 points et le SPI a pris 0,23% à 14'298,56 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 16 ont progressé et 14 reculé.

Le podium du jour se compose de Sonova (+2,0%), Swatch et Logitech (chacun +1,3%) et Kühne+Nagel (+1,2%).

Sonova dévoile ses résultats annuels mardi. Les analystes tablent sur un chiffre d'affaires en recul à 2,59 milliards de francs suisses et un bénéfice net quasi stable de 490,6 millions de francs suisses. La tradition de croissance se sera heurtée l'an dernier à l'écueil de la crise sanitaire, qui a relégué aux calendes grecques nombre de questions médicales considérées subalternes.

A propos de Swatch, des courtiers ont parlé de mouvement lié aux charts ainsi que d'achats spéculatifs. Concurrent genevois du biennois, Richemont (-0,2%) a pour sa part cédé un peu de terrain.

Les bancaires Credit Suisse (+0,8%) et UBS (+0,6%) ont gagné du terrain, Julius Bär (-0,1%) en a cédé un peu.

A la demande d'une députée socialiste, la Commission de l'économie du Conseil national va examiner l'affaire des pertes de plusieurs milliards de Credit Suisse. Une forte augmentation des exigences de fonds propres ou l'interdiction des bonus seront à l'ordre du jour.

Par ailleurs, selon un rapport de la Finma repris par la NZZ am Sonntag, des managers de Credit Suisse ont ignoré les avertissements répétés dans le cadre de l'une des plus grosse affaires d'escroquerie qui a vu un ex-conseiller clientèle causer une perte de 140 millions de francs suisses à des clients internationaux à Genève.

Julius Bär dévoilera des données intermédiaires mercredi. Les analystes s'attendent à une masse sous gestion de 462 milliards de francs suisses à fin avril.

Les poids lourds Nestlé (+0,7%) et Roche (+0,4%) ont gagné du terrain, Novartis (-0,4%) en a perdu. Sandoz, la filiale génériques et biosimilaires de Novartis, a perdu devant la justice américaine un litige engagé face au concurrent Amgen. La Cour suprême a rejeté la demande de la société bâloise, qui sollicitait la révision d'une décision antérieure.

La volatile AMS (-1,7%) partage la lanterne rouge avec Partners Group (-1,7% ou 21,50 francs suisses, hors dividende de 27,50 francs suisses), derrière ABB (-0,9%).

Temenos (-0,5%) a signé un accord de collaboration avec la jeune entreprise de technologies financières Taurus, elle aussi établie à Genève.

Sur le marché élargi, Rieter (+7,1%) a encore été recherché après avoir fait état vendredi de l'évolution positive de ses commandes en avril et indiqué tabler sur un montant d'environ 800 millions de commandes au 1er semestre.

La société biotechnologique Evolva (+4,8%) a signé un accord avec la société d'investissement Nice & Green, basée à Nyon, pour s'assurer des financements supplémentaires.

Kuros (+3,0%) va obtenir un nouveau paiement d'étape de 4 millions de dollars de la part de son partenaire américain Checkmate Pharmaceuticals.

DKSH (+1,0%) a acquis pour un montant non dévoilé une part de 70% dans la société Hahn Healthcare et s'est réservé une option sur le rachat de la participation restante.

Relief Therapeutics (-3,2%) n'a pas profité de l'annonce de son partenaire le laboratoire tessinois Applied Pharma Research (APR), qui a lancé en Italie une étude clinique avancée sur son spray nasal APR-AOS2020 pour le traitement de patients présentant des symptômes modérés de la Covid-19.

rp/fr