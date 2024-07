Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note positive vendredi, redressant un peu la barre après plusieurs séances de recul. Après une ouverture encore négative, le SMI est repassé au-dessus de l'équilibre et a petit à petit accentué ses gains, pour repasser au-dessus des 12'200 points dans l'après-midi et finir proche de son plus haut du jour.

A New York, Wall Street progressait en matinée, prête à relever la tête après une semaine difficile, à la faveur d'une poursuite des rotations de portefeuilles vers des valeurs délaissées jusqu'ici.

La place new-yorkaise était aidée par la publication de l'indice de prix à la consommation PCE, qui pointait à 2,5% sur un an en juin, conformément aux projections des économistes.

Le SMI a terminé sur un gain de 1,12% à 12'241,49 points, avec un plus haut à 12'250,56 et un plus bas à 12'060,58. Le SLI a progressé de 1,23% à 1985,86 points et le SPI de 1,01% à 16'246,90 points. Sur les 30 valeurs vedettes, Nestlé (-1,0%), Kühne+Nagel (-0,2%) et Straumann (-0,1%) sont les seuls perdants.

Au lendemain des chiffres semestriels du géant alimentaire, plusieurs analystes ont revu leur copie, tous abaissant l'objectif de cours et certains y ajoutant même une rétrogradation.

Lonza (+3,8%) précède le bon Roche (+3,1%) et Richemont (+2,8%) sur le podium.

Le fournisseur de l'industrie pharmaceutique a encore surfé sur la solide performance à mi-parcours dévoilée la veille et profité ce vendredi de relèvements d'objectifs de cours par Deutsche Bank et JPMorgan.

Le géant pharmaceutique et des dispositifs de diagnostic a aussi profité de relèvements d'objectif de cours par plusieurs analystes, au lendemain de la présentation de sa performance financière qui l'a vu boucler le premier semestre sur un chiffre d'affaires de 29,85 milliards de francs suisses (+0,2%). La direction a relevé son ambition en matière de rentabilité.

L'autre poids lourd pharma, Novartis (+0,5%) a fini dans le gros du peloton.

Le mastodonte des matériaux de construction Holcim (+0,4%) a vu ses revenus s'éroder de 1,9% de sur les six premiers mois de l'année à 12,81 milliards de francs suisses, élaguant son ambition en la matière pour l'ensemble de l'exercice. La performance manque les expectatives des analystes consultés par AWP en terme de recettes, mais les comble généreusement et termes d'excédents.

Sur le marché élargi, parmi les entreprises ayant publié des résultats intermédiaires, le groupe austro-allemand AMS Osram (+12,7%), en pleine restructuration, a subi un léger tassement des recettes au deuxième trimestre, affecté par la faiblesse du secteur industriel et des activités d'éclairage. La perte nette a été largement résorbée alors que le programme d'économies commence à produire ses effets.

Le spécialiste des revêtements de surfaces, des colles et des bandes de transport Forbo (-5,2%) a été pénalisé par des effets de changes négatifs et un marché au ralenti en première partie d'année, qui ont pesé sur ses résultats. La direction a tout de de même confirmé ses projections financières pour l'ensemble de 2024.

Le fabricant de composants électroniques Lem (-14,7%) a été lourdement pénalisé par une performance trimestrielle décevante. La rentabilité s'est fortement érodée. Le genevois entrevoit cependant des signes de stabilisation en Chine.

L'industriel de Winterthour Sulzer (-0,6%) a bénéficié d'une forte demande au premier semestre, qui a généré une croissance solide des ventes. La bonne marche des affaires s'est répercutée très favorablement sur la rentabilité.

Le spécialiste de l'aération et de la climatisation Zehnder (+1,4%) a vu ses résultats fondre au premier semestre. La direction ne s'attend pas à un changement de tendance significatif dans le secteur de la construction et de la rénovation d'ici la fin d'année.

