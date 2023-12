Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la semaine sur une note négative. A part quelque brefs passages dans le vert en cours de séance, le SMI a majoritairement évolué dans le rouge et a terminé sous la barre des 11'200 points. La hausse des prix du pétrole après des incidents en mer Rouge et la décision de BP de ne plus transiter par cette voie ont retenu l'attention.

A part BP, plusieurs géants du transport maritime mondial ont annoncé ces derniers jours que leurs navires éviteraient la mer Rouge, en raison de la multiplication des attaques dans cette zone par les rebelles Houthis du Yémen depuis quelques semaines. Cela a été le cas vendredi et samedi du danois Maersk, de l'allemand Hapag-Lloyd, du français CMA CGM et de l'italo-suisse MSC.

Leur décision "souligne le risque pour cette artère vitale pour le commerce international du pétrole", ont souligné les analystes de DNB Markets.

A New York, Wall Street gagnait un peu de terrain en matinée.

"Le début de la semaine n'a pas été des plus palpitants, mais il fallait s'y attendre compte tenu du nombre d'événements majeurs survenus au cours des dernières séances et de l'absence d'éléments significatifs aujourd'hui", a commenté Craig Erlam, analyste d'Oanda.

Les marchés ont largement réagi la semaine passée aux annonces de banques centrales, notamment la Réserve fédérale (Fed) américaine, dont les membres ont discuté d'un calendrier de baisse des taux d'intérêt directeurs.

Le SMI a terminé en recul de 0,32% à 11'155,80 points, avec un plus bas à 11'137,18 et un plus haut à 11'205,55. Le SLI a cédé 0,59% à 1782,35 points et le SPI 0,38% à 14'601,03 points. Sur les 30 valeurs vedettes 20 ont reculé, 9 avancé et Swiss Life a fini stable.

Swisscom (+1,11%) a terminé sur la plus haute marche du podium, suivie par SIG Group (+0,7%) et Givaudan, la porteur Roche et Novartis (tous +0,6%). Le bon Roche (+0,4%) a aussi soutenu l'indice, alors que Nestlé (-0,03%) a terminé quasi à l'équilibre.

Le géant bleu a profité des velléités du français Iliad, qui veut racheter la filiale italienne de Vodafone pour 11,25 milliards d'euros, une offre pour l'heure rejetée par le groupe britannique. Cela pourrait constituer une chance pour Swisscom, car Vodafone évaluerait une coentreprise avec Fastweb, sa filiale italienne, selon l'agence Reuters.

Les analystes de HSBC ont abaissé la recommandation pour Novartis à "hold", de "buy" précédemment, sans toucher à l'objectif de cours et sans autre commentaire.

Sika (-2,5%) a terminé lanterne rouge, derrière Straumann (-2,3%) et Logitech (-2,1%).

JPMorgan a relevé l'objectif de cours de Straumann et confirmé "neutral". La tendance positive du 3e trimestre devrait s'être poursuivie, notamment en Chine, selon les analystes. Mais les taux de changes risquent d'avoir pesé et les estimations de bénéfice par action ont été réduites de 7%.

Holcim (-2,0%) n'a pas profité d'un relèvement d'objectif de cours par Stifel qui a confirmé "hold". Le potentiel de hausse du titre reste limité et la faiblesse de l'activité toitures pèse encore sur le groupe. Un rebond de ce secteur et de la construction en général pourrait avoir un effet positif sur les recettes.

SGS (-0,6%) a signé un contrat avec le français Eurofins Scientific pour vendre ses activités agronomiques Crop Science. Les détails financiers de cette cession n'ont pas été divulgués. Ces activités comptent 480 employés dans 14 pays en Europe, en Amérique du Nord, en Afrique du Sud et au Brésil. Crop Science a enregistré en 2022 un chiffre d'affaires d'environ 46 millions de francs suisses.

Sur le marché élargi, Santhera (-2,7%) a décroché une autorisation de mise sur le marché par l'Agence européenne du médicament (EMA) pour son médicament vamorolone dans le traitement de la myopathie de Duchenne (DMD) chez les patients âgés de plus de 4 ans.

Plazza (+1,0%) a confirmé ses prévisions de résultat pour l'exercice en cours, tablant sur un résultat d'exploitation avant amortissements et revalorisations à environ 20 millions de francs suisses, ce qui représenterait un chiffre stable en comparaison annuelle.

