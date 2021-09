Bourse Zurich: les indices effacent une partie des pertes récentes

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note nettement positive mercredi. Les indices ont effacé une partie des pertes récentes et le SMI est remonté nettement au-dessus de la barre symbolique des 11'600 points avec l'appui de ses poids lourds et il a terminé proche du plus haut du jour.

A New York, Wall Street rebondissait également en matinée, avec l'assagie des taux obligataires et au lendemain de la pire séance depuis mars pour les valeurs technologiques.

"Les principaux indices ont subi hier des pertes importantes liées à un bond des rendements du Trésor", a résumé Patrick O'Hare de Briefing.com. "En conséquence, il n'est pas surprenant" d'assister à un rebond à l'ouverture "si l'on tient compte du fait que ce marché est conditionné pour acheter à la baisse", a-t-il ajouté.

Pour les analystes de Schwab, la volatilité risque de persister "en raison des attentes de resserrement de la politique monétaire mondiale et de l'impasse persistante sur le plafond de la dette à Washington".

Le SMI a terminé en hausse de 1,24% à 11'628,33 points, avec un plus haut à 11'656,36 points et un plus bas à 11'571,00 points en tout début de séance. Le SLI a gagné 0,82% à 1891,97 points ne parvenant pas lui à remonter au-dessus des 1900 points. Le SPI a pris 1,07% à 15'016,78 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 23 ont progressé et sept reculé.

Dans le petit groupe des perdants, Schindler (-1,9%) a fini lanterne rouge, derrière Temenos (-1,8%) et Straumann (-1,1%).

Société Générale a abaissé la recommandation de Schindler à "sell", de "hold", et a aussi raboté l'objectif de cours. Pour différentes raisons, le rapport risque-opportunités du fabricant d'ascenseurs et escaliers roulants est devenu peu attrayant, selon l'analyste, qui mentionne notamment l'arrêt de la croissance sur le marché chinois et la pression accrue sur les coûts.

A l'autre bout, Swisscom et Nestlé (chacun +2,3%) précèdent Roche (+1,6%), Vifor, UBS et Novartis (chacun +1,5%) en tête du classement du jour.

JPMorgan a relevé sa recommandation pour le géant bleu à "overweight" de "neutral" et a aussi augmenté l'objectif de cours. Le groupe reprend le chemin de croissance quitté il y a sept ans et l'analyste pense que le dividende pourrait être relevé après une pause de dix ans. Ses estimations sont nettement supérieures à celles du consensus car il est convaincu que Swisscom est porté par des tendances fondamentales.

Novartis a livré des données lors du congrès de l'Académie européenne de dermatologie et de vénéréologie. Le géant bâlois a notamment revendiqué un ressenti positif des patients enrôlés pour une étude intermédiaire désormais bouclée sur le ligelizumab contre l'urticaire chronique spontané (UCS).

Aux bancaires, la Banque Royale du Canada a relevé sa recommandation pour UBS à "outperform" de "Sector perform" et a aussi augmenté l'objectif de cours. Selon l'analyste, l'action de la banque aux trois clés est actuellement avantageuse et plusieurs facteurs pourraient contribuer à la pousser à la hausse. Le positionnement stratégique de l'établissement promet de rendements élevés, une croissance des bénéfices et des distributions de capital attrayantes.

Julius Bär (+0,8%) a aussi terminé dans le vert, alors que Credit Suisse (+0,3%) est resté plus discret.

Le spécialiste des assistances auditives Sonova (+0,2%) va élargir son portefeuille de services dans le secteur des "soins d'audiologie". Les nouveaux services permettront à l'entreprise de Stäfa de mieux accompagner les personnes souffrant d'acouphènes, d'offrir des exercices auditifs-cognitifs ainsi qu'une meilleure appréhension des risques de chute qui sont liés aux pertes auditives.

Sur le marché élargi, le prix d'émission de l'action de Medmix, émanation de Sulzer (+3,8%) qui sera introduite en Bourse jeudi, a été fixé à 45 francs suisses. Initialement la fourchette de prix oscillait entre 37 et 47 francs suisses. L'entreprise winterthouroise prévoit de lever environ 300 millions de francs suisses grâce à l'émission de jusqu'à 7 millions de nouvelles actions, avait indiqué le groupe la semaine dernière.

Le spécialiste yverdonnois des solutions de stockage d'énergie électrique Leclanché (-1,9%) a encore accusé une perte nette deux fois supérieure à ses revenus au 1er semestre. Ces derniers se sont néanmoins étoffés de 42,1% à 15,2 millions de francs suisses, quand le déficit s'est amenuisé de 15,0% à 31,8 millions.

