Bourse Zurich: les indices en montagnes russes pour la 1ère séance de la semaine

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la semaine sur une note légèrement négative lundi. Le SMI, qui avait dépassé la barre des 11'000 points et s'était mis à osciller autour en matinée, a par la suite nettement fléchi, jusqu'à effectuer de brefs passages dans le rouge. Il s'est nettement repris dans l'après-midi, inscrivant son plus haut du jour peu après 16 heures, avant de refluer pour terminer de peu dans le rouge.

A New York, Wall Street évoluait en ordre dispersé en matinée. La semaine aux Etats-Unis sera marquée par la première réunion (mardi et mercredi) de la Réserve fédérale (Fed) sous l'administration du nouveau président Joe Biden. Les experts sont unanimes à ne pas prévoir de modification de la politique monétaire de la Fed.

Le SMI a terminé sur un repli minime de 0,05% à 10'925,70 points, avec un plus haut à 11'014,28 et un plus bas à 10'918,56. Le SLI a cédé plus nettement 0,46% à 1716,37 points et le SPI 0,22% à 13'534,33 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 20 ont reculé et 10 avancé.

Le trio de tête se compose de Givaudan (+2,1%), Swisscom (+1,7%) et Alcon (+1,5%).

Givaudan publiera ses résultats annuels vendredi.

Les poids lourds Nestlé (+0,8%), Roche (+0,7%) et Novartis (+0,2%) ont tous gagné du terrain.

Roche a revendiqué deux succès en études cliniques de phase III pour son candidat faricimab pour le traitement de la dégénérescence maculaire néovasculaire (humide) liée à l'âge. Le géant pharmaceutique a par ailleurs signé un nouvel accord de partenariat global avec Sysmex pour la distribution des analyseurs hématologiques de la firme japonaise. Oddo a relevé l'objectif de cours et confirmé "reduce", estimant notamment que la pression sur les valeurs pharma européennes se poursuivra cette année.

Novartis publie ses résultats mardi. Les chiffres auront été impactés par les effets de la pandémie. Avant cela, Oddo a relevé l'objectif de cours et confirmé "neutral". L'analyste table sur un dernier trimestre dans la lignée des précédents. Le lancement de nouveaux produits aura permis de compenser l'érosion des recettes des produits vieillissants.

HSBC a relevé la recommandation de Sika (+0,04%) à "buy" de "hold" et fortement relevé l'objectif de cours. L'efficacité énergétique gagne en importance. Les objectifs du "Green Deal" en Europe ne pourraient guère être atteints sans une contribution significative à la rénovation des bâtiments. Des entreprises telles que Sika et Saint-Gobain devraient bénéficier pleinement de la hausse des investissements, selon les analystes.

A l'autre bout du classement, la volatile AMS (-5,7%) a fini lanterne rouge, derrière Richemont et Clariant (chacun -3,0%).

Richemont n'a pas profité d'un relèvement d'objectif de cours et confirmation de recommandation "neutral" par Credit Suisse. L'analyste a revu ses estimations après les chiffres du 3e trimestre. Il a notamment mis en avant la solide évolution de la marque de bijoux Cartier, une tendance qui devrait se poursuivre.

Swatch (-1,6%), dont on attend toujours les résultats annuels d'un jour à l'autre, a aussi reculé. Les analystes s'attendent à une chute du bénéfice net à 14,2 millions, l'horloger biennois ayant été touché de plein fouet par les mesures de lutte contre la pandémie du coronavirus, même si le 2e semestre aura été marqué par un certain redressement, notamment en Chine.

Les bancaires Julius Bär (-2,0%), Credit Suisse (-1,5%) et UBS (-1,8%) ont aussi entamé la semaine dans le rouge. La banque aux trois clés dévoile ses résultats mardi. Les analystes tablent sur un bénéfice de 977 millions au 4e trimestre.

Sur le marché élargi, la société de technologie financière Achiko (+9,6%) a revendiqué des résultats probants pour son projet de test salivaire de détection de la Covid-19 Gumnut, développé par un partenaire.

Relief Therapeutics (+5,1%) a conclu un accord de coopération avec l'américain Acer Therapeutics pour le développement et la commercialisation au niveau mondial d'un traitement du désordre du cycle de l'urée (UCD) et de la maladie des urines à odeur de sirop d'érable (MSUD).

VP Bank (-2,9%) a levé vendredi soir un coin du voile sur ses résultats 2020. L'établissement liechtensteinois s'attend à une chute de 40% du bénéfice net en raison des correctifs de valeurs sur le portefeuille de crédits, en lien avec le coronavirus.

Le groupe industriel CPH Chemie+Papier Holding (-0,3%) veut procéder à une fusion par absorption de son principal actionnaire Uetikon Industrieholding. L'opération vise à augmenter la part de flottant du capital-actions de CPH.

rp/ck