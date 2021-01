Bourse Zurich: les indices en ordre dispersé, le SMI en vert

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note divergente vendredi. Le SMI a ouvert en recul mais a rapidement remonté la pente et s'est mis à évoluer entre rouge et vert jusque dans l'après-midi. Il a par la suite gagné nettement en élan après l'ouverture à Wall Street, affichant un plus haut du jour juste au-dessus des 10'900 points.

L'indice vedette de SIX a ensuite replongé dans le sillage de l'annonce d'une baisse de confiance des consommateurs américains en janvier pour se remettre à osciller entre rouge et vert et terminer sur une note positive avec le soutien de ses trois poids lourds.

A New York, Wall Street reculait nettement en matinée à l'ouverture de la saison des résultats et dans le sillage du plan de relance annoncé la veille par le président élu Joe Biden.

"Les marchés vont d'une part digérer le plan de relance du président élu Joe Biden qui comprend davantage d'aide financière aux ménages mais aussi une pléthore de résultats mitigés", ont relevé les analystes de Schwab.

Sur le front macroéconomique, les ventes de détail en décembre aux Etats-Unis, impactées par la pandémie, ont chuté plus que prévu à -0,7% par rapport à novembre. La confiance des consommateurs, mesurée par l'Université du Michigan, a encore diminué en janvier.

La production industrielle en revanche s'est redressée en décembre grimpant de 1,6% par rapport à novembre, principalement à cause de la venue de l'hiver et des dépenses de chauffage. Sur un an, elle reste en retrait de 3,6%.

Le SMI a terminé en hausse de 0,24% à 10'877,06 points, avec un plus haut à 10'901,20 et un plus bas à 10'825,23. Sur la semaine, l'indice a gagné 0,7%. Vendredi, le SLI a cédé 0,44% à 1714,87 points et le SPI a grignoté 0,02% à 13'489,01 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 24 ont reculé et 6 avancé.

Le podium du jour se compose de Novartis (+2,1% à 85,30 francs suisses), Roche (+1,5% à 316,65 francs suisses) et Swisscom (+1,0%). Partners Group (+0,9%), Alcon (+0,6%) et Nestlé (+0,4%) complètent le petit peloton des gagnants.

Deutsche Bank a repris la couverture de Novartis à "buy" et objectif 100 francs suisses et celle de Roche à "hold" et objectif 325 francs suisses. Les analystes estiment que la valorisation des deux géants bâlois n'est pas à son juste niveau, même si au début de la pandémie, les cours étaient au plus haut avant de sous-performer au cours du deuxième semestre 2020.

Partners Group avait annoncé la veille une masse sous gestion (AuM) de 109,1 milliards de dollars, supérieure aux prévisions les plus optimistes du consensus AWP. Ce vendredi, quatre analystes ont relevé leurs objectifs de cours pour le gestionnaire d'actifs zougois, tous avec recommandation d'achat.

Les plus gros perdants du jour sont Temenos (-3,5%), ABB (-3,4%) et Givaudan (-2,8%).

Barclays a abaissé la recommandation d'ABB à "equal weight" de "overweight" et réduit l'objectif de cours. Au cours des douze derniers mois, l'action ABB a connu une revalorisation et comblé son retard sur la branche, ont commenté les analystes. Les attentes en termes de marges pour les activités d'électrification se situent au-dessus du consensus, mais au niveau de celles du groupe, la rentabilité devrait être plombée par les activités d'automation.

Au lendemain des chiffres de Geberit (-1,1%), cinq analystes ont revu leur copie. Tous ont augmenté l'objectif de cours, avec des recommandations entre "underperform" et "neutral". Les chiffres du dernier trimestre se sont révélés meilleurs que prévu a notamment relevé l'un d'entr eux.

Après les chiffres de JPMorgan, Citigroup et Wells Fargo, les bancaires UBS (-0,4%), Credit Suisse (-0,5%) et Julius Bär (-0,8%) ont reculé plus ou moins nettement.

Sur le marché élargi, Zehnder (-5,0%) n'est pas parvenu à rattraper le manque à gagner occasionné par la pandémie de coronavirus en première partie d'année. Le chiffre d'affaires 2020 a légèrement reculé, mais est ressorti en phase avec les attentes du marché.

Stadler (-2,5%) a annoncé jeudi soir la livraison de 30 locomotives trimode (fonctionnant au diesel, à l'électricité ou sur batteries) au britannique Rail Operations pour un montant non spécifié.

Inficon (+3,0%) a vu son chiffre d'affaires s'étoffer de 4,5% à près de 398 millions de dollars en 2020, mais la rentabilité devrait avoir subi une contraction, a prévenu l'entreprise.

Flughafen Zürich (+0,5%) va reporter ses investissements pour les trois prochaines années. "Nous avons réduit les coûts et les investissements, supprimé des postes, renoncé au paiement d'un dividende et levé des capitaux", a déclaré dans une interview son directeur général (CEO) Stephan Widrig.

rp/jh