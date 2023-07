Zurich (awp) - La Bourse suisse a fini en ordre dispersé vendredi. Après une ouverture encore largement positive, le SMI a rapidement chuté et s'est mis à osciller autour de l'équilibre et de la barre des 11'200 points jusqu'en clôture, terminant au-dessus de ce niveau.

A New York, Wall Street gagnait un peu de terrain en matinée. "Le marché est à la recherche d'un catalyseur", a résumé Adam Sarhan, à l'issue d'une séquence riche en résultats et avant une nouvelle salve la semaine prochaine, qui verra aussi la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne faire le point sur leur politique monétaire.

Le SMI a terminé en hausse de 0,05% à 11'207,38 points, avec un plus haut à 11'246,30 points et un plus bas à 11'167,33 points en phase d'ouverture. Le SLI a cédé 0,17% à 1762,10 points et le SPI a grignoté 0,04% à 14'764,82 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 18 ont progressé et 12 reculé.

Le bon Schindler (+7,2%) précède Partners Group (+1,8%) et Richemont (+1,5%) sur le podium du jour.

Le fabricant lucernois d'ascenseurs et d'escaliers roulants n'a pas faibli sur les six premiers mois de l'année, parvenant à faire progresser ses ventes et la rentabilité. La direction a dans la foulée relevé ses attentes pour l'ensemble de l'année.

Les valeurs du luxe avaient fléchi la veille malgré la solide progression des exportations horlogères en juin et au 1er semestre. Ce vendredi, Deutsche Bank a abaissé l'objectif de cours du géant genevois du luxe et confirmé "buy", après des résultats trimestriels qui ont déçu les attentes de l'analyste.

Swatch (+0,6%) a également eu le vent en poupe.

Au lendemain des résultats trimestriels d'ABB (+0,9%), UBS a relevé l'objectif de cours et confirmé "buy", Oddo a fait de même pour l'objectif, confirmant lui "neutral" et CFRA de même avec recommandation "buy". L'analyste d'UBS a relevé ses pronostics. Après un solide deuxième trimestre, il réaffirme sa position selon laquelle ABB pourrait nettement dépasser ses estimations de croissance à court terme en raison de son engagement dans l'automation et l'électrification.

Dans le camp des poids lourds, Nestlé (+0,6%), Roche (+0,4%) et Novartis (+0,3%) ont soutenu l'indice.

Au lendemain des chiffres trimestriels du spécialiste genevois des logiciels bancaires Temenos (+1,0%), deux analystes ont relevé l'objectif de cours et un l'a abaissé. es recommandations vont de "underperform" à "buy".

Lonza (-11,1%) a terminé lanterne rouge, derrière Givaudan (-2,5%) et SGS (-2,4%).

Lonza a affiché une croissance de 3,2% à 3,08 milliards de francs suisses au 1er semestre. Mesurée à l'aune de la marge brute d'exploitation (Ebitda) de base, la rentabilité s'est par contre contractée de 3,1 points de pourcentage (pp) à 20,0%. Le groupe confirme ses ambitions de croissance pour l'année en cours comme à plus longue échéance, mais revoit à la baisse ses prétentions de rentabilité.

Au lendemain des résultats trimestriels du géant des parfums et arômes, trois analystes ont revu leur copie. Ils ont tous abaissé l'objectif de cours, avec des recommandations entre "sell" et "hold". Les investisseurs ont de la peine à tirer quelque chose de positif des chiffres du 2e trimestre, selon l'un de ces experts, qui met en avant l'évolution négative des volumes. La bonne surprise de la marge ne parvient pas à compenser la déception liées à la croissance.

Du côté du marché élargi, le laboratoire pharmaceutique bâlois Idorsia (+0,1%) fait face à une situation financière "difficile" et va devoir réduire ses investissements dans la recherche et le développement. Jusqu'à 500 postes pourraient être supprimés dans le cadre de ces mesures, principalement dans la recherche, soit plus du tiers de son effectif.

Stadler Rail (+1,0%) a remporté un nouvel appel d'offres auprès des chemins de fer autrichiens, portant sur un maximum de 120 trains à batteries de la gamme Flirt Akku. Selon les Österreischische Bundebahnen (ÖBB), le contrat représente un volume de jusqu'à 1,3 milliard d'euros (à peine moins en francs suisses) et court sur une période de 10 ans.

L'industriel zurichois Bystronic (+1,3%) a fortement amélioré ses résultats lors des six premiers mois de l'année grâce à des mesures d'économie et des hausses de prix. Le chiffre d'affaires s'est étoffé, alors que la demande a chuté. Les objectifs sont confirmés.

Liontrust a assuré que son offre publique d'achat visant toutes les actions du gestionnaire d'actifs en difficulté GAM (-3,3%) est "une offre complète et finale" et qu'elle ne sera pas augmentée après que Newgame a proposé une contre-offre de rachat partiel.

Le fabricant d'appareils ménagers V-Zug (-0,8%) a amélioré sa rentabilité au premier semestre, malgré un léger tassement des ventes. Afin de contrer la baisse des volumes écoulés, des mesures de promotion des ventes et d'économies de coûts seront mises en place.

rp/al