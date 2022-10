Bourse Zurich: les indices en recul pour entamer la semaine

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note négative lundi. Après avoir inscrit son plus bas du jour juste au-dessus de la barre des 10'200 points en milieu de matinée, le SMI a poursuivi son parcours en dents de scie dans le rouge un peu au-dessus de ce niveau.

A New York, Wall Street cédait du terrain en matinée après avoir hésité en ouverture et alors que la semaine sera chargée en indicateurs importants et marquée par le lancement de la saison des résultats d'entreprises.

"Le marché boursier commence la semaine en pansant ses plaies après les ventes de vendredi" sans être influencé ce lundi par le marché obligataire, fermé pour observer le jour férié de Columbus Day aux Etats-Unis, a rappelé Patrick O'Hare de Briefing.com.

Mais les investisseurs "gardent néanmoins à l'esprit les données économiques à venir, notamment l'indice des prix à la production pour septembre prévu mercredi, celui des prix à la consommation jeudi et les ventes au détail vendredi", a ajouté l'analyste.

Le SMI a terminé en repli de 0,45% à 10'262,52 points, avec un plus bas à 10'200,24 et un plus haut à 10'290,71. Le SLI a cédé 0,34% à 1541,11 points et le SPI 0,42% à 13'135,20 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 16 ont reculé et 14 avancé.

Kühne+Nagel (+3,0%) précède Adecco (+2,2%) et Sonova (+1,9%) sur le podium du jour.

Barclays a abaissé l'objectif de cours de Sonova mais confirmé "overweight". L'analyste s'attend à une certaine reprise des affaires aux Etats-Unis après la faiblesse du mois de juillet.

Givaudan (+1,6%) publie mardi ses résultats sur les 9 premiers mois de l'année. Les analystes tablent sur un chiffre d'affaires de 5,5 milliards de francs suisses et une croissance organique de 6,7%. Ils anticipent un ralentissement de la dynamique au 3ème trimestre, avec une croissance organique de 7,3%, après 7,9% au deuxième trimestre.

Aux bancaires, Credit Suisse (-2,1% à 4,352 francs suisses) a longtemps évolué en vert, avant de reperdre du terrain. Vendredi, la banque a offert de racheter en espèces des titres de créance senior OpCo pour un montant plafonné à 3 milliards de francs suisses. Oswald Grübel ancien patron de la banque de 2003 à 2007 estime que la récente chute du cours de l'action de la banque aux deux voiles s'explique par des "rumeurs et des fausses vérités" colportées par les médias. Prétendre que la banque a urgemment besoin de capital est tout sauf fondé, a-t-il déclaré dans une interview au Sonntagsblick.

UBS (-1,5%) a également fléchi et Julius Bär (-3,0%) s'est même offert la lanterne rouge du jour sur la fin, derrière Lonza (-2,7%) et la volatile AMS Osram (-2,4%).

AMS Osram avait déjà subi de fortes pertes vendredi. Site à un abaissement de recommandation pas la Banque cantonale de Zurich (ZKB), le titre avait terminé en baisse de 10,5%. Après la clôture vendredi, le spécialiste des capteurs et systèmes d'éclairage avait annoncé le départ de son directeur financier d'ici avril 2023.

Les poids lourds Roche (-1,1%) et Nestlé (-0,04%) ont abandonné plus ou moins de terrain, Novartis (+0,04%) en a grignoté un peu.

Sur le marché élargi, Leonteq (-19,3%) fait l'objet de soupçons de blanchiment d'argent relayés par le Financial Times. Le spécialiste de produits dérivés aurait fermé les yeux sur des opérations de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale, rapporte le quotidien britannique. Interrogé par AWP, Leonteq a souligné sa politique de tolérance zéro envers des affaires non conformes aux régulations en place. "Toutes ces enquêtes montrent qu'il n'y a pas eu de manquement significatif", a soutenu Leonteq.

L'exploitant de brevets pharmaceutiques Relief Therapeutics (-10,4%) a annoncé le lancement de l'alicament PKU Golike sur le marché étasunien. Conformément à un accord passé en juin 2021, Relief effectuera un paiement en espèces de 2,8 millions de francs suisses aux anciens propriétaires de sa filiale APR, auquel s'ajouteront quelque 150 millions d'actions, correspondant à 4,2 millions de francs suisses.

Fomento Economico Mexicano (Femsa) a finalisé l'acquisition du détaillant Valora (+0,8%) le 7 octobre à l'issue d'une offre publique d'actions. Le groupe mexicain qui détient actuellement 97,77% du capital-actions de Valora compte lancer une procédure de "squeeze-out" (retrait obligatoire) et une demande d'annulation des titres encore détenus par le public. Femsa prévoit aussi de décoter les actions de Valora à la Bourse suisse SIX.

Le distributeur d'abonnements et de téléphones mobiles Mobilezone (+0,8%) a remporté auprès de la Poste un appel d'offres portant sur la livraison de smartphones et d'accessoires pour une partie du personnel du géant jaune. Aucune mention n'est faite des retombées financières de ce partenariat.

rp/jh