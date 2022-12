Bourse Zurich: les indices en rouge après plusieurs changements de direction

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note négative mercredi, à l'issue d'une séance qui a vu les indices changer à plusieurs reprises de direction. Le SMI a évolué dans une fourchette étroite d'une cinquantaine de points et est parvenu à défendre la barre symbolique des 10'800 points. Le marché a été peu animé, en l'absence de nombreux investisseurs.

A New York, Wall Street reculait un peu en matinée après une ouverture hésitante.

"Quand on n'y arrive pas, il faut réessayer encore et encore: c'est ce que tente de faire le marché pour parvenir à décrocher une séance positive", a commenté Patrick O'Hare de Briefing.com.

Alors que l'année 2022 promet d'être le pire millésime depuis 2008 pour les marchés boursiers, les investisseurs regardent vers l'avenir "en évaluant quelle va être la perspective de croissance en 2023 avec notamment la réouverture de la Chine", ont estimé les analystes de Wells Fargo.

Lundi, Pékin a annoncé la fin à compter du 8 janvier des quarantaines obligatoires pour les voyageurs arrivant en Chine. Mais étant donné la propagation du Covid-19 dans le pays, l'abandon rapide de la politique du "zéro Covid" suscite parallèlement l'inquiétude des pays étrangers. L'Italie vient d'annoncer l'imposition de tests aux voyageurs venant de Chine. Les Etats-Unis réfléchissent à des restrictions.

Le SMI a terminé la séance en baisse de 0,24% à 10'812,67 points, avec un plus bas à 10'803,10 points et un plus haut à 10'854,90 points. Le SLI a cédé 0,23% à 1650,22 points et le SPI 0,25% à 13'822,30 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 20 ont reculé et huit avancé, alors que Nestlé et Alcon ont fini stables.

Credit Suisse (-2,9%) a terminé lanterne rouge, derrière Adecco (-1,3%) et AMS Osram (-1,1%).

Les deux autres bancaires UBS et Julius Bär (chacune -0,6%) ont aussi cédé du terrain.

Les deux autres poids lourds Novartis (-0,4%) et Roche (-0,5%) ont pesé sur l'indice.

Parmi les rares nouvelles d'entreprises du jour, ABB (-1,0%) a finalisé la cession de sa participation restante dans Hitachi Energy. Avec cette cession, le géant zurichois a confirmé encaisser des entrées nettes d'argent de 1,43 milliard de dollars. ABB détenait encore une part de 19,9% dans cette co-entreprise avec le japonais Hitachi Holding, qui lui en détenait 80,1%.

Lonza (+0,7%), Givaudan, Sonova et Richemont (chacun +0,6%) ont progressé le plus nettement.

Swatch (-0,2%) a viré au rouge sur la fin. La veille, les valeurs du luxe avaient profité des mesures d'assouplissement annoncées par la Chine, marché clé du secteur.

Kühne+Nagel (+0,1%) a été choisi pour gérer le nouveau centre de logistique du fabricant japonais de composants pour bicyclettes Shimano à Tessenderlo, en Belgique. Les opérations démarreront en 2023 et doivent déboucher sur la création d'une cinquantaine de places de travail.

Au niveau du marché élargi, le motoriste autrichien Pierer Mobility (+9,8%) avait la faveur des investisseurs au lendemain de la révision à la hausse de son objectif de ventes pour l'exercice en cours. Le dividende devrait être multiplié par au moins deux, a indiqué en outre le groupe coté à la Bourse suisse.

Le groupe pharmaceutique Basilea (-3,0%) a procédé au remboursement complet d'un emprunt convertible d'une valeur nominale de 113,8 millions de francs suisses et dont l'échéance était prévue pour le 23 décembre 2022. Cette obligation disposait d'un coupon de 2,75%.

