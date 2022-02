Bourse Zurich: les indices en rouge pour la dernière séance de la semaine

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note négative vendredi. Le SMI, qui avait encore débuté la séance dans le vert, a dès le début perdu du terrain et il est passé au rouge vers la fin de la matinée. Après voir oscillé autour de la barre des 12'200 points jusque dans l'après-midi, l'indice phare de SIX a résolument choisi le sud, après la publication des statistiques américaines sur l'emploi. La saison des résultats a marqué une pause.

A New York, Wall Street évoluait en ordre dispersé en matinée. Les investisseurs étaient partagés entre bons résultats d'entreprises et inquiétude quant à la trajectoire de la Réserve fédérale américaine (Fed) après les bons chiffres de l'emploi en janvier.

L'économie américaine a créé 467'000 emplois en janvier, plus du triple de ce qui était pronostiqué par les économistes.

"C'est une bonne nouvelle pour l'économie", a commenté Peter Cardillo de Spartan Capital Securities, cité par l'AFP. "Il n'y a aucune trace d'un impact du variant (Omicron) sur le marché du travail."

"Malheureusement pour le marché, (le rapport) devrait renforcer les craintes que la Réserve fédérale soit contrainte de relever les taux plus rapidement et plus fort" que prévu, a expliqué Cliff Hodge, responsable de l'investissement chez Cornerstone Wealth.

"Tant pis pour les bons résultats d'Amazon", a réagi John Lynch, responsable de l'investissement chez Comerica Wealth Management.

Le SMI a fini en baisse de 0,77% à 12'140,25 points, avec un plus bas à 12'121,62 points et un plus haut à 12'305,79 points en début de séance. Le SLI a cédé 0,896% à 1938,09 points et le SPI 0,78% à 15'366,91 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 26 ont reculé, trois avancé et Julius Bär a fini stable.

UBS a relevé l'objectif de cours de Julius Bär et confirmé à l'achat. L'analyste ne s'explique pas la récente chute de 6% du cours lors de la publication des résultats. Il a relevé ses estimations de bénéfices, estimant que les fluctuations sur le marché des devises, en particulier le dollar, qui devraient avoir un effet positif sur les opérations d'intérêts.

Credit Suisse (-0,9%) et UBS (-0,7%) n'ont pas échappé à la tendance morose.

La banque aux deux voiles se retire en tant que gestionnaire de fortune de neuf Etats africains, dont le Nigeria et le Kenya. Les clients, dont les avoirs sous gestion représentent au total 2,5 milliards de dollars, doivent être repris par la banque britannique Barclays. L'établissement zurichois a signé un contrat avec son homologue britannique pour la reprise par cette dernière des clients de la banque privée.

Les trois gagnants sont Vifor (+0,7%), Novartis (+0,5%) et Swisscom (+0,3%).

Au lendemain des chiffres du géant bleu et de l'annonce du prochain départ du directeur général Urs Schaeppi, remplacé par Christoph Aeschlimann, un homme du sérail, Citigroup a relevé l'objectif de cours et confirmé "neutral", sans autre commentaire.

Nestlé (-0,3%) a fait mieux que l'indice et Roche (-0,9%) moins bien. Ce dernier n'a pas profité d'un relèvement d'objectif de cours par DZ Bank, qui a confirmé "conserver". L'analyste a notamment estimé que les prévisions de l'entreprise, trop prudentes, ont effrayé les marchés. Il s'attend à une révision dans le courant de l'année, notamment au vu du nombre record de produits en pipeline.

Richemont (-2,9%) a terminé lanterne rouge, Swiss Re (-2,6%) et Sika (-1,6%).

Swatch (-0,1%) a fini près de l'équilibre.

Berenberg a rétrogradé Holcim (-1,4%) à "sell" et réduit l'objectif de cours, alors que Kepler Cheuvreux a relevé l'objectif de cours et confirmé "buy".

Au niveau du marché élargi, le fabricant de composants électroniques Lem (+1,1%) a enregistré sur les neufs premiers mois de son exercice décalé 2021/22 des résultats très solides, en dépit des problèmes d'approvisionnement et des pénuries de semi-conducteurs. Dans la foulée, l'entreprise romande a relevé ses objectifs pour l'exercice en cours.

Bystronic (+1,2%) a profité d'une bonne dynamique l'an dernier, malgré le ralentissement constaté au 2e semestre. Les entrées de commandes ont bondi de plus de moitié (+51%) à 1,18 milliard de francs suisses et les recettes ont atteint 939,3 millions, soit une croissance de 17,2% en francs suisses et de 16,6% à taux de change constants.

La Banque cantonale des Grisons (GKB, +0,3%) a vu son bénéfice net franchir le cap des 200 millions de francs suisses en 2021, à la somme inédite de 202,9 millions, soit 12,2% de plus qu'en 2020.

rp/al