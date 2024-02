Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé en rouge vendredi. Le SMI a été plombé par le repli de son poids lourd Nestlé et, dans une mesure un petit peu moindre par celui de Roche. L'indice vedette de SIX est repassé sous la barre des 11'100 points à son plus bas du jour et a fini sous ce niveau. La saison des résultats s'est poursuivie avec quelques entreprises du marché élargi.

A New York, Wall Street évoluait en ordre dispersé en matinée. Le S&P 500 avait franchi et se maintenait au-dessus de la barre des 5000 points. S'il transforme l'essai et conserve ce niveau en clôture, l'indice, créé en 1957, aura mis presque trois ans, depuis avril 2021, à passer de 4000 à 5000 points.

Sur le front macroéconomique, la révision annuelle des estimations de l'indice des prix à la consommation CPI par le département du Travail américain n'a finalement "pas changé grand-chose", a noté Kieran Clancy, économiste pour Pantheon Macroeconomics. Si l'inflation de décembre a été révisée en baisse à +0,2% au lieu de +0,3%, une bonne nouvelle, celle de novembre et d'octobre ont été revues un peu en hausse.

Pour Rubeela Farooqi de HFE il n'y a également "rien de majeur dans les révisions qui puisse modifier le tableau d'ensemble". "Fondamentalement, l'inflation continue de baisser de façon progressive. Les responsables de la Fed seront heureux de voir que ces données post-révisions le confirment", a-t-elle ajouté.

En Allemagne, l'inflation a bien ralenti à 2,9% sur un an en janvier, au plus bas depuis 2021, de quoi inciter la Banque centrale européenne (BCE) à baisser ses taux d'intérêts plus tard dans l'année.

Le SMI a terminé en recul de 0,42% à 11'091,58 points, avec un plus bas à 11'06,90 et un plus haut à 11'161,06 en vert en début de séance. Le SLI a cédé 0,19% à 1793,30 points et le SPI 0,52% à 14'516,69. Sur les 30 valeurs vedettes, 14 ont reculé, 15 avancé et le bon Roche a fini stable.

Nestlé (-3,0%) a terminé lanterne rouge, derrière SIG Group (-2,5%) et le bon Lindt (-2,1%).

Selon des courtiers, l'origine de l'accès de faiblesse du géant de Vevey est à chercher outre-Jura: publiés la veille au soir, les résultats de L'Oréal se sont révélés inférieurs aux attentes au 4ème trimestre. Nestlé détient encore une participation importante (10,11% au 31 décembre 2022) dans le groupe français de cosmétiques.

La porteur Roche (-0,3%) a aussi cédé du terrain. Le géant pharmaceutique va couper dans ses effectifs. La mesure concerne l'unité Pharma Product Development et touchera moins de 340 personnes, selon un porte-parole contacté la veille au soir par AWP, confirmant une information de Muula.ch.

Le troisième poids lourd, Novartis (+0,4%) a lui terminé du bon côté de la barre, sans information spécifique.

Straumann et Alcon (chacun +1,9%) se partagent la plus haute marche du podium, devant VAT Group (+1,5%), Sonova et Logitech (chacun +1,1%).

Les bancaires UBS (+0,6%) et Julius Bär (+0,1%) ont poursuivi leur remontée.

Sur le marché élargi, le géant austro-allemand des semi-conducteurs et capteurs optiques AMS Osram (+12,6%) a vu son résultat net plonger dans le rouge au quatrième trimestre 2023. La direction s'attend à une faiblesse persistante au premier semestre 2024, mais table sur une amélioration en seconde partie d'exercice.

Le chimiste grison Ems-Chemie (-2,1%) a souffert l'année dernière du ralentissement conjoncturel et de la force du franc. Autant les recettes que la rentabilité se sont contractées. Les actionnaires devront se contenter d'un dividende revu à la baisse.

La Banque cantonale des Grisons (GKB, -0,9%) a sensiblement relevé la rémunération de ses actionnaires au titre de 2023, un exercice qui aura été marqué par une normalisation de taux d'intérêts longtemps négatifs. Le canton des Grisons ne sera pas oublié au moment de la distribution.

La société événementielle Highlight Event and Entertainment inchangé) a écopé d'une amende de 40'000 francs suisses infligée par la commission des sanctions du gendarme de la Bourse suisse. L'entreprise a été reconnue coupable de négligence grave et d'infraction aux prescriptions de la place zurichoise, pour avoir omis de publier son rapport annuel 2021 au moyen d'un communiqué ad hoc.

La société immobilière Mobimo (+0,4%) a vu sa rentabilité se tasser l'an dernier, en dépit d'une amélioration des revenus locatifs. La hausse des taux a pesé sur les revalorisations. Les actionnaires auront droit à un dividende inchangé de 10,00 francs suisses par action.

La commission disciplinaire de SIX Exchange Regulation (SER) a infligé une amende de 100'000 francs suisses au groupe Orell Füssli (-0,3%). L'éditeur et imprimeur est sanctionné pour plusieurs violations par négligence, dont une grave, des prescriptions relatives à la publicité évènementielle.

rp/vj