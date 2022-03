Bourse Zurich: les indices en vert à l'issue d'une séance volatile

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé en vert mardi, à l'issue d'une séance à nouveau volatile qui aura vu les indices alterner rouge et vert. Le SMI a passé une bonne partie de la matinée dans le rouge, avant de se redresser en début d'après-midi, accentuant ses gains avec Wall Street. Les préoccuations des investisseurs tournent toujours autour de la guerre en Ukraine, de l'inflation et, surtout, du resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine.

A New York, Wall Street gagnait du terrain en matinée.

"Les marchés sont aux prises avec les commentaires faits lundi par le président de la Fed, Jerome Powell, qui sont apparus plus agressifs vis-à-vis des taux que la semaine dernière", ont commenté les analystes de Schwab.

Dans un discours lors d'une conférence à Washington, le patron de la banque centrale américaine (Réserve fédérale, Fed) est apparu encore plus déterminé à relever les taux d'intérêt rapidement pour contrer l'inflation.

"L'inflation est beaucoup trop forte", a lancé le dirigeant et la Fed "prendra les mesures nécessaires pour un retour à la stabilité des prix".

Il a également laissé la porte ouverte à une augmentation des taux d'un demi-point de base (0,50%) lors de l'une des prochaines réunions du Comité monétaire.

"Goldman Sachs s'attend à ce que la Fed relève ses taux sur les fonds fédéraux de 50 points de base lors des réunions de mai et juin - une perspective qui est de plus en plus intégrée par les marchés", a indiqué Patrick O'Hare de Briefing.com.

Le SMI a fini sur un gain de 0,26% à 12'202,62 points, avec un plus haut à 12'232,17 et un plus bas à 12'101,35 points. Le SLI a pris 0,34% à 1936,51 points et le SPI % 0,21à 15'574,11 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 17 ont progressé et 13 reculé.

Le podium du jour se compose d'UBS (+2,2%), Richemont (+2,0%), Zurich et Partners Group (chacun +1,8%). Credit Suisse (+1,7%) a pris la médaille en chocolat.

Julius Bär (+1,2%) pointe aussi dans le haut du tableau.

Le gestionnaire d'actifs zougois Partners Group a généré l'année dernière une robuste croissance de ses revenus, à la faveur d'une bonne collecte d'argent et de volumes en nette hausse. Malgré des charges fortement alourdies, les résultats se sont envolés, ce dont vont profiter les actionnaires, qui se verront proposer un dividende relevé d'un cinquième à 33 francs suisses par action.

Comme Richemont, Swatch (+0,7%) n'a pas souffert d'une réduction d'objectif de cours par Goldman Sachs qui a confirmé "buy" pour les deux titres. La nominative du groupe genevois est par ailleurs dans la "Conviction List" de l'analyste qui salue la capacité de former les prix et le sain catalogue de montres. Pour le biennois, la hausse des coûts plus élevée que prévu constitue un risque.

Du côté des perdants, la lanterne rouge du jour revient à Kühne+Nagel (-2,1%), derrière Geberit (-1,6%) et Lonza (-1,0%).

Les poids lourds Novartis (-0,5%), Roche (-0,1%) ont freiné l'indice. Nestlé (+0,1%) s'est hissé dans le vert sur la fin.

Novartis a annoncé avoir suspendu tout projet de lancement d'étude clinique en Russie en raison de la guerre en Ukraine. La multinationale pharmaceutique continue néanmoins de livrer des médicaments au pays des tsars, comme dans l'ensemble des marchés dans lesquels elle opère.

Sur le marché élargi, Evolva (+3,2%) proposera à ses actionnaires d'élire deux nouveaux administrateurs lors de la prochaine assemblée générale et précise sa volonté de relever le capital conditionnel et autorisé, annoncée lors de la présentation des résultats annuels.

Ypsomed (+3,0%) entame une collaboration avec le britannique Camdiab, développeur d'une application de contrôle par smartphone des pompes à insuline. Les détails financiers de l'accord ne sont pas dévoilés.

La société immobilière Warteck Invest (+0,4%) a connu l'an dernier une croissance cosmétique, marquée par une absence de ventes comme d'acquisitions d'objets. La firme rhénane prévient qu'il restera compliqué de dénicher des biens à des prix attrayants cette année aussi.

rp/ol