Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note positive jeudi, deuxième séance de l'année. Après avoir passé la matinée dans le vert, le SMI a perdu son élan et il s'est mis à osciller autour de l'équilibre durant l'après-midi, avant de repartir à la hausse de terminer au-dessus des 11'200 points à son plus haut du jour. Le front des nouvelles d'entreprises est resté peu animé.

A New York, Wall Street progressait en matinée après une ouverture en ordre dispersé et à la veille de la publication des statistiques de l'emploi aux Etats-Unis et alors que les créations d'emplois dans le secteur privé publiées ce jeudi sont ressorties plus nombreuses que prévu en décembre à 164'000 contre 114'000 attendu par les analystes, semblant montrer que le marché du travail est encore dynamique.

La veille, dans le compte-rendu de sa dernière réunion monétaire, la Réserve fédérale (Fed) avait estimé "approprié" de maintenir ses taux élevés tant que l'inflation n'est pas revenue à un niveau suffisamment proche de l'objectif de la Réserve fédérale, soit 2% par an.

"Une certaine anxiété grandit à l'idée que la Fed ne réduise pas ses taux autant que prévu", a commenté Patrick O'Hare de Briefing.com

Ailleurs sur le front macroéconomique, l'inflation en France, comme en Allemagne, a progressé à 3,7% sur un an en décembre.

Le SMI a terminé en hausse de 0,48% à 11'224,37 points, son plus haut du jour et après un plus bas à 11'139,16. Le SLI a gagné 0,48 à 1772,05 points et le SPI 0,47% à 14'638,85 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 22 ont progressé et 8 reculé.

Givaudan (-1,4%) a fini lanterne rouge, derrière Straumann (-1,2%) et le bon Schindler et Zurich (chacun -1,1%).

L'assureur zurichois a souffert d'une rétrogradation à "underweight" de "equal weight" par Morgan Stanley, qui a aussi abaissé l'objectif de cours. Dans un environnement macroéconomique amélioré, le titre sous-performe avec des perspectives mitigées de croissance du bénéfice et un potentiel de hausse limité, a notamment commenté l'analyste.

Le poids lourd Nestlé (-0,5%) a pesé sur l'indice. A l'inverse, Novartis (+1,4%) et Roche (bon +1,0%, porteur +0,4%)%) l'ont soutenu.

Sika (-0,3%) qui ouvrira la semaine prochaine le bal des résultats annuels avec la publication de son chiffre d'affaires, a fait les frais d'un abaissement d'objectif par Morgan Stanley, qui a toutefois confirmé "overweight". L'analyste a pris en compte l'évolution des devises sans ses estimations.

Dans le camp des gagnants, SGS (+3,6%) précède Julius Bär (+3,0%) et Kühne+Nagel (+2,3%) sur le podium, le tout sans information spécifique.

L'autre bancaire, UBS (+1,7%) a également nettement progressé.

Goldman Sachs a abaissé la recommandation de Geberit (+0,3%) à "neutral" de "buy", tout en augmentant sensiblement l'objectif de cours à 548 de 497 francs suisses. L'analyste a revu sa recommandation sur la base de l'évolution du cours ces derniers mois. Les fluctuations de change devraient être moins pénalisantes.

Sous pression la veille, les valeurs du luxe Richemont (+0,5%) et Swatch (+1,5%) ont regagné de l'altitude.

Barclays a réduit l'objectif de cours du géant genevois du luxe et confirmé "overweight". L'analyste reste prudente pour ce qui est des perspectives du secteur du luxe.

Le peu d'actualité des entreprises s'est concentré sur le marché élargi. Le laboratoire Kuros (+20,9%) a annoncé deux nouvelles autorisations de l'Agence américaine du médicament (FDA) pour son portefeuille Magnetos et détaillé des avancées sur sa ligne de substituts osseux.

Newron (+34,4%) a précisé de nouveaux résultats cliniques pour son traitement expérimental, nommé Evenamide, contre la schizophrénie. Sur la centaine de patients sélectionnés pour l'étude ouverte, plus de 70% ont connu une "réduction cliniquement importante de la sévérité de la maladie" et 25% obtiennent une "rémission".

Plus modestement, Jungfraubahn (+0,4%) a enregistré en 2023 une nette progression de la fréquentation sur l'ensemble de ses lignes, sans toutefois dépasser les chiffres connus avant la pandémie de Covid-19. Les perspectives semblent prometteuses pour la saison d'hiver qui vient de commencer.

