Zurich (awp) - La Bourse suisse a encore gagné du terrain mercredi, poursuivant sur la lancée positive des deux premières séances de la semaine. Après une petite hésitation en tout début de séance, le SMI est remonté et s'est mis à osciller autour de la barre des 11'000 points. Il a brièvement bondi après la publication de l'inflation aux Etats-Unis, avant de revenir à ses niveaux préalables et de terminer au-dessus des 11'000 points.

A New York, Wall Street gagnait du terrain en matinée. Les investisseurs se réjouissaient d'un bon chiffre d'inflation aux Etats-Unis montrant qu'en juin la hausse des prix a ralenti plus que prévu à 3% sur un an.

L'inflation dite sous-jacente (hors prix alimentaires et énergétiques) est tombée à 4,8%, contre 5,3% le mois précédent, ce qui reste encore loin de la cible de 2% de la Réserve fédérale américaine (Fed).

"Cette hausse modérée des prix à la consommation n'empêchera pas la Fed de relever à nouveau ses taux plus tard ce mois-ci, mais elle confirme notre point de vue selon lequel la tendance à la baisse de l'inflation sous-jacente devrait s'accélérer au cours de la seconde moitié de l'année", a réagi Andrew Hunter de Capital Economics.

La banque centrale est censée rehausser de nouveau les taux d'intérêt d'un quart de point le 26 juillet pour les mener entre 5,25% et 5,50%, selon les projections des produits à terme. Mais la probabilité d'une autre hausse en septembre a nettement faibli mercredi, selon les calculs de CME Group.

"Alors qu'il aura augmenté les taux en juillet, nous pensons que le Comité monétaire de la Réserve fédérale devrait les maintenir à 5,4% d'ici la fin de l'année", a ainsi indiqué Rubeela Farooqi, économiste en chef de HFE.

Le SMI a terminé en hausse de 0,51% à 11'019,03 points, avec un plus haut à 11'039,92 points juste après la publication de l'inflation américaine et un plus bas à 10'953,00 points en phase d'ouverture. Le SLI a gagné 0,84% à 1738,28 points et le SPI 0,60% à 14'574,48 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 25 ont progressé et cinq reculé.

Novartis (-0,6%) a fini lanterne rouge, derrière le bon Lindt et Nestlé (chacun -0,4%), Alcon (-0,1%) et Sika (-0,04%).

Le bon de jouissance Roche (+0,4%) a terminé dans le bas du tableau des gagnants.

La volatile AMS Osram (+6,6%) précède Adecco et Geberit (chacun +3,4%) et Temenos (+2,9%) sur le podium du jour.

Sur le front des nouvelles d'entreprises, Holcim (+1,5%) a prévu d'injecter une centaine de millions de dollars dans un fonds d'accompagnement de jeunes pousses.

Le réassureur Swiss Re (+1,5%) confirme la confiance placée dans son président suppléant Jacques de Vaucleroy et présentera sa candidature pour une pérennisation à la fonction présidentielle lors de l'assemblée générale 2024.

Le constructeur d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques Schindler (+2,1%) a décroché une grosse extension de commande pour équiper un nouveau quartier de La Mecque. Les détails financiers n'ont pas été révélés.

Partners Group (+1,6%) dévoile ses actifs sous gestion au 1er semestre mercredi. Les analystes estiment que la tâche du gestionnaire d'actifs zougois a encore été ardue sur les six premiers mois de l'année. Les flux d'argent frais devraient toutefois avoir profité d'effets de change positifs. Les experts tablent sur une augmentation moyenne de 6,5% des actifs sous gestion par rapport à fin 2022, à 139 milliards de dollars.

Sur le marché élargi, deux actionnaires du gestionnaire d'actifs en difficulté GAM (inchangé), en passe d'être racheté par le britannique Liontrust, réitèrent leur opposition à la vente. Newgame, entité contrôlée par le magnat des télécommunications Xavier Niel, et son allié le gestionnaire de patrimoine Bruellan, proposent un nouveau "scénario d'investissement".

U-Blox (+5,7%) a profité d'une croissance à deux chiffres sur les six premiers mois de l'année. Les recettes ont progressé de 13% sur un an, à 332 millions de francs suisses, a indiqué la société zurichoise dans ses résultats préliminaires.

Le fabricant de capteurs de flux Sensirion (+5,4%) rattrapait un peu du terrain perdu la veille suite à un avertissement sur résultats.

La banque de gestion Vontobel (+0,1%) s'est trouvé un nouveau directeur des opérations et responsable de la technologie et des services en la personne de Markus Pfister. Il remplacera l'actuel titulaire Felix Lenhard au 1er janvier 2024 et rejoindra à ce titre la direction générale.

Le laboratoire rhénan Kinarus (-4,4%) a annoncé le départ de Subhasis Roy, directeur financier par intérim. La direction dit laisser le poste vacant pour le moment.

rp/al